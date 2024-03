"Poate vreun tricolor să mai dea un astfel de gol?" Reacţia lui Gică Hagi, înainte de amicalul de senzaţie Columbia - România - Antena Sport

Reclamă

„(Reporter: Poate vreun tricolor să mai dea un astfel de gol?) Sunt alte timpuri, alt meci. E meci în Spania. O să fie frumos, băieţii merită încă o dată felicitările noastre pentru că au reuşit să meargă la EURO şi acest lucru e foarte bun. Meciurile acestea trebuie tratate serios.

Sunt două meciuri de verificare, în care trebuie să fii serios, să le tratezi foarte bine şi bineînţeles să ai o evoluţie foarte bună pentru că sunt meciuri internaţionale.

Bineînţeles, bineînţeles (n.r. dacă merge la Madrid?)„, a declarat Gică Hagi.

VEZI AICI GOLUL MARCAT DE GICĂ HAGI CONTRA COLUMBIEI!

Columbia – România e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Meciul Columbia – România, programat marţi, 26 martie 2024, se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Meciul se va disputa la Madrid, pe stadionul Cívitas Metropolitano. E de aşteptat ca românii din Spania să susţină frenetic naţionala.

Înainte de meciul împotriva Columbiei, „tricolorii" vor disputa primul meci de după România – Elveţia 1-0 împotriva Irlandei de Nord, vinerea aceasta, de la 21:45. Oscar Cordoba îl visează şi acum pe Gică Hagi Cordoba dă vina şi pe faptul că sud-americanii nu au fost informaţi despre valoarea tricolorilor. Totuşi, acesta laudă felul incredibil în care „Regele" a lovit mingea. „Am avut multe aşteptări de la acel meci cu România, dar prea puţine informaţii despre adversari. Un jurnalist m-a întrebat dacă ştiam cine este Hagi. Mi-au dat un carnet cu informaţii despre români. Ştiam că loveşte mingea puternic, dar nu şi felul în care o loveşte. Am văzut un videoclip, prost înregistrat, lovea mingea de pretutindeni. Când a trimis acel şut, mingea s-a înălţat, apoi a coborât. Nici în ziua de azi nu ştiu cum a tras„, a spus fostul portar, pentru El Intransigente. În Statele Unite, Generaţia de Aur a obţinut cea mai mare peformanţă a României la un Mondial. A ajuns în faza sferturilor de finală, unde a pierdut dramatic, la penalty-uri, în faţa Suediei. Gică Hagi a fost unul dintre cei mai buni oameni ai turneului. El a marcat trei goluri, câte unul cu Columbia (3-1), Elveţia (1-4) şi Argentina (3-2).

