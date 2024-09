Presa din Kosovo şi-a scos pălăria în faţa lui Mircea Lucescu! Selecţionerul României a fost descris în doar două cuvinte - Antena Sport

Am lucrat foarte mult în aceste zile la pase, pentru controlul jocului, pentru a avea posesie. Am reuşit să punem în dificultate echipa gazdă, care are jucători în primele 5 campionate din Europa. I-am provocat să facă ce am vrut noi şi nu ce au vrut ei.

Am avut în atac 3 jucători foarte buni. Am controlat centrul terenului. Efortul lui Răzvan Marin şi Nicuşor Stanciu au făcut să dominăm jocul la mijlocul terenului. Nu mai vorbesc de fundaşii centrali care au fost extraordinari. Împotriva a doi atacanţi foarte înalţi, au luat aproape toate mingile. La 3-0 am fost mai relaxaţi şi le-am dat posibilitatea să aibă câteva atacuri care puteau să se termine cu gol.

Pentru mine o victorie e importantă dacă vine o altă victorie. Se vede că Man joacă într-un campionat diferit de alte campionate. Eu sunt convins că modul în care ei se comportă va atrage, după sine, disponibilitatea celorlalţi de a ajunge la nivelul lor. Noi am produs în fotbal prin tehnicitate. Era normal să stau în picioare, trebuia să simtă că cineva este alături de ei”, a spus Mircea Lucescu în esclusivitate pentru AntenaSport.