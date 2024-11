Prima reacţie a lui Andrei Raţiu după replica fabuloasă avută pe teren, în timp ce kosovarii plecau la vestiare - Antena Sport

Andrei Raţiu a avut o reacţie incredibilă în timpul meciului România – Kosovo, abandonat după ce kosovarii au ales să plece la vestiare, cu două minute rămase de disputat pe Arena Naţională.

Fundașul dreapta al naționalei României l-a provocat pe Edon Zhegrova să-și ducă intențiile până la capăt. „If you want to go, go! (n.r. – Dacă vrei să pleci, pleacă)”, s-a putut citi pe buzele apărătorului lui Rayo. Acum, el a explicat ce a trăit după gestul radical făcut de kosovari.

Andrei Raţiu, după mesajul special pentru Edon Zhegrova

„Suntem bine, cred că ne-am făcut treaba şi am respectat sportul. Nu mai are sens să vorbesc. Probabil că trebuia să stea în teren, să termine meciul. Şi noi la ei am auzit tot felul de cântece. Au aruncat cu sticle când eram la încălzire.

I-am spus „dacă vreţi să ieşiţi, ieşiţi. Stăteau acolo, ba plecau, ba rămâneau. Cu nervii de la meci, eram cald, trebuia să mă abţin. Sper să fie 3-0. Noi n-am făcut nimic. Nu puteam face mai mult”, a spus Raţiu, exclusiv pentru Antena Sport.

Dennis Man şi Nicolae Stanciu, OUT pentru meciul cu Cipru

Din păcate, Mircea Lucescu va avea probeleme de efectiv pentru meciul cu Cipru, ce se va disputa luni, de la ora 21:45, live text pe as.ro. Dennis Man şi Nicolae Stanciu nu vor putea evolua.