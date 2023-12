Radu Drăgușin, dezvăluiri din vestiarul echipei naționale. Cum s-a schimbat atmosfera odată cu venirea lui Edi Iordănescu - Antena Sport

Reclamă

„Este dificil să spun ce a adus nou pentru că eu am debutat în același moment cu Mister, la meciul cu Grecia. Dar din ce-am simțit în interiorul echipei și din momentele pe care le-am văzut acolo, s-a simțit mereu o încredere deplină a lui față de noi.

Și faptul că indiferent de orice am fi făcut pe teren el și-a asumat responsabilitatea pentru noi. Indiferent că am greșit la o fază sau nu au ieșit lucrurile bune, a luat-o pe el, iar pentru noi lucrul acesta a însemnat o încrede reciprocă pe care am avut-o”, a spus Radu Drăgușin, potrivit gsp.ro.

Radu Drăguşin a spus cu cine va petrece Crăciunul şi Revelionul şi care e cea mai mare dorinţă a lui!

Radu Drăgusin n-are vacanţă în Italia, dar are parte de un Crăciun fericit. Genoa a câştigat după o lună şi jumătate. Drăguşin face sărbătorile la Genova, alături de iubita Ioana.

Drăguşin a fost titular în victoria lui Genoa, 2-1 la Sassoulo. El va avea antrenament şi în ziua de Crăciun, pe care o petrece alături de Ioana, iubita lui.

„Da, aici le voi petrece (n.r.: sărbătorile), alături de iubita mea, care o să fie cu mine. Facem mâncăruri tradiţionale româneşti, cum ar fi cozonac sau sarmale”, a declarat Radu Drăguşin pentru AntenaSport.

Drăguşin are dezlegare de la antrenor la un pahar de vin, de Crăciun. „Eu nu prea beau, dar cozonacul îmi place foarte mult, mai ales cel făcut de iubita mea”, ne-a dezvăluit Radu Drăguşin. „(n.r.: care e dorinţa ta cea mai mare pe care i-ai trimis-o lui Moş Crăciun?) Păi, în primul rând să fiu sănătos, să mă duc cât mai departe în cariera mea”, ne-a mai spus jucătorul care este legitimat la Genoa.