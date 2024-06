România - Belgia, la EURO 2024 | Nicolae Stanciu, cuvinte mari despre Romelu Lukaku! Cum l-a descris înainte de meci - Antena Sport

România - Belgia, la EURO 2024 | Nicolae Stanciu, cuvinte mari despre Romelu Lukaku! Colaj: Profimedia România – Belgia, la EURO 2024 | Nicolae Stanciu a avut doar cuvinte mari despre Romelu Lukaku! Într-un interviu pentru presa belgiană, mijlocașul echipei naționale a fost rugat să îl descrie pe atacantul lui Domenico Tedesco. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida dintre România și Belgia se va juca sâmbătă, de la ora 22:00. Duelul de la Koln va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. România – Belgia, la EURO 2024 | Nicolae Stanciu, cuvinte mari despre Romelu Lukaku! Nicolae Stanciu a dezvăluit că și-ar fi dorit să joace alături de Romelu Lukaku. De asemenea, mijlocașul lui Edi Iordănescu a dezvăluit că l-a întâlnit pe superstarul din atacul Belgiei și că acesta este puternic. „Mi-ar fi plăcut să joc cu Romelu Lukaku. L-am întâlnit o dată, a venit să ne salute la Anderlecht. L-am văzut de aproape. E puternic!”, a spus Nicolae Stanciu, citat de La Derniere Heure. De asemenea, Stanciu le-a vorbit belgienilor și despre perioada în care a fost legitimat la Anderlecht. Acesta a transmis că, pentru el, este o onoare că a contribuit la câștigarea ultimului titlu al formației. Reclamă

„E o mândrie că am făcut parte din acea echipă a lui Anderlecht care a câștigat ultimul titlu. Am continuat să urmăresc campionatul și am văzut că echipa nu s-a mai apropiat de această performanță. Sper să reușească din nou”, a mai spus jucătorul echipei naționale.

Nicolae Stanciu a plecat la Anderlecht în anul 2016. Belgienii i-au plătit atunci lui Gigi Becali suma de 9,7 milioane de euro, pentru jucătorul care făcea spectacol în Liga 1.

I-a părăsit pe belgieni 2 ani mai târziu, în anul 2018. A fost achiziționat de Sparta Praga, în schimbul sumei de 3,75 milioane de euro.

În tricoul lui Anderlecht, Nicolae Stanciu a adunat 53 de meciuri, în care a marcat 9 goluri și a oferit 10 pase decisive. Alături de belgieni a câștigat un titlu și o Supercupă. Marcel Răducanu știe cum tricolorii pot obține o nouă victorie fabuloasă Marcel Răducanu este de părere că România poate face un meci mare cu Belgia, în situația în care tricolorii vor aborda partida la fel ca pe cea cu Ucraina, pe care au câștigat-o cu scorul de 3-0. De asemenea, fostul internațional este de părere că presiunea, la această partidă, este pe belgieni, în contextul în care vedetele lui Domenico Tedesco nu au niciun punct în grupă. „Eu zic că putem face surpriza dacă încercăm cât de cât să jucăm așa cum am făcut-o cu Ucraina. Să jucăm curajos în primul rând, să avem atitudine, să fim unul pentru celălalt și să nu dăm înapoi, să ținem de minge și să avem o circulație bună a balonului. Trebuie să încercăm să jucăm așa cum am făcut-o cu Ucraina. Eu cred că presiunea e mult mai mare pe belgieni pentru că ei trebuie neapărat să câștige. Nouă ne ajunge și un meci egal, așa că avem un atu față de ei. S-a complicat puțin situația. Dacă pierdem azi și o să fie toate echipele cu trei puncte se poate califica oricine”, a spus Marcel Răducanu, citat de fanatik.ro.