"Să avem grijă". Avertisment pentru tricolorii lui Mircea Lucescu înaintea preliminariilor World Cup 2026. Rică Răducanu ştie cum pot ajunge tricolorii la Mondiale - Antena Sport

Naţionala lui Mircea Lucescu are în faţa un an crucial. Generaţia de suflet se află înaintea priminariilor pentru Cupa Mondială 2026. După calificarea la EURO 2025, România visează şi la Mondiale. Nu a mai fost prezentă la un turneu final mondial din 1998. Fosta glorie a naţionalei, Rică Răducanu, avertizează. Naţionala poate ajunge în America, dar nu are voe să facă paşi greşiţi.