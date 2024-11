"Tricolorii", asaltaţi de fani la ultimul antrenament înaintea meciului cu Kosovo! Mircea Lucescu, în centrul atenţiei - Antena Sport

Imagini de la ultimul antrenament al naţionalei:

Mircea Lucescu, reacţie înainte de România – Kosovo

Mircea Lucescu a avut un discurs motivaţional înainte de România – Kosovo, care va fi vineri, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a explicat şi selecţia făcută.

„Dacă o considerăm o finală, sigur că e un meci extrem de important. Întâlnim o echipă foarte bună, o echipă care s-a pregătit special pentru acest meci. Datorită rezultatul extraordinar din Kosovo, ei vin să câştige la Bucureşti. Ne dăm seama ce înseamnă acest meci, jucătorii sunt într-o stare bună fizică şi psihică. Dincolo de rezultat, pe mine mă interesează îmbunătăţirea jocului.

Echipa are potenţial să crească. Rămâne să vedem în ce măsură jocul nostru ne va permite să dominăm şi adversarii. Sper să îi motiveze dacă lucrurile se desfăşoară aşa cum trebuie şi susţinerea publicului va fi pozitivă. Nu aş vrrea ca o parte a publicului, acel grup de suporteri care vin la stadion să creeze probleme.

Ei ne-au creat probleme şi în Kosovo. Aici un singur lucru este important, ştim ce înseamnă aceste 3 puncte pentru viitorul fotbalului românesc. Nu avem nevoie de alte aspecte. Avem nevoie să fim o singură echipă, noi şi suporterii. Eu la fiecare acţiune aduc 3-4 ca să îi cunosc. Şi pe ceilaţi care au un randament bun la club vin şi la echipa naţională.

Ei trebuie să se gândească că prezenţa lor aici e extrem de importantă. Ne-am propus o calificare la Campionatul Mondial. Nu am niciun motiv să schimb jucătorii, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, trebuie să aştepte să îi vină rândul şi la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora„, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport, înainte de România – Kosovo.