Un jucător s-a plâns de selecția lui Edi Iordănescu, după ce nu a fost convocat la națională: „Mă doare! Am fost uitat” - Antena Sport

Pașcanu a dezvăluit că este singurul jucător din generația jucătorilor care au participat la Euro U21 din 2019 care nu a primit nicio șansă în prima reprezentativă a României.

Fundașul din La Liga 2 a spus că este deranjat de faptul că nu a fost convocat din 2018, dar este conștient că trebuie să muncească pentru un loc în naționala lui Edi Iordănescu.

„Nu am mai fost convocat la naţională din 2018, când era domnul Contra selecţioner, iar eu eram încă un copil. De atunci, am progresat foarte mult: m-am calificat şi am jucat la două turnee finale de EURO U21 şi am devenit ce mai selecţionat jucător U21, am fost la Jocurile Olimpice, am jucat peste 125 de meciuri în Spania.

Vreau să spun că am căpătat mai multă experienţă de când am fost chemat ultima oară la echipa naţională. Din echipa titulară la EURO U21 din 2019, cred că sunt singurul care nu a primit vreo şansă la echipa mare. De aceea mă şi doare de fiecare dată când e o pauză internaţională şi nu sunt chemat să ajut, dar, în acelaşi timp, ştiu că doar eu pot schimba asta prin răbdare şi multă muncă”, a spus Alex Pașcanu, potrivit orangesport.ro.

Alex Pașcanu: „Nu cred că sunt pe vreo listă neagră”

„Nu cred că sunt pe vreo ”listă neagră”. Nici nu cred că există vreo ”listă neagră”. După ce am plecat din România (după doar un an) nu am mai ţinut legătura cu multă lume din presa din România, aşa că s-au scris foarte puţine lucruri despre mine şi am fost uitat”, a mai spus fundașul

La acțiunea din luna martie, echipa națională a României va juca împotriva Irlandei de Nord vineri, 22 martie, de la ora 21:45, pe cel mai mare stadion al țării, Arena Naţională. Marţi, pe 26 martie, de la ora 21:30 (ora României), se va disputa Columbia – România, la Madrid. Meciul Columbia – România va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

