Vestea neplăcută pe care a primit-o selecţionerul Mircea Lucescu înainte de meciul România - Lituania! - Antena Sport

Gică Popescu a dezvăluit că, în perioada în care antrenat de Lucescu la Galatasaray, actualul selecţioner al României s-a ocupat inclusiv de pregătirea fizică a jucătorilor.

„Pentru Mircea Lucescu, echipa naţională a reprezentat foarte mult de-a lungul carierei. Ştiu că din discuţiile pe care le-am avut cu Mircea Lucescu şi când eram la Galatasaray vorbea cu patos despre echipa naţională. Dânsul a fost antrenorul care a schimbat din obiceiurile de la echipa naţională. A fost primul antrenor care a scos echipa naţională din ţară. Înainte aveam o percepţie în care credeam că cei de afară sunt mai buni decât noi.

„Toată pregătirea fizică o făcea dânsul”

Dânsul a încercat să scoată din mintea noastră acest complex de inferioritate prin faptul că a dus echipa naţională în străinătate. El a fost întotdeauna un vizionar, un antrenor care a fost preocupat să evolueze, preocupat să înveţe, să evolueze şi de aceea a făcut şi rezultatele pe care le-a făcut de-a lungul carierei.

Este un antrenor complex. În perioada cât am jucat la Galatasaray, nu am avut preparator fizic şi toată pregătirea fizică o făcea dânsul. Pot să spun că în toată cariera mea, am jucat afară 13 ani, nu m-am simţit niciodată atât de bine cum m-am simţit sub comanda lui Mircea Lucescu fără să avem preparator fizic. Toată pregătirea fizică o făcea dânsul. Asta înseamnă că a studiat foarte mult, că era foarte pregătit, ştia ce să facă la antrenamente„, a spus Gică Popescu în exclusivitate la Antena 1.

Kosovo – România 0-3. Start perfect pentru Mircea Lucescu în drumul spre World Cup 2026. Man, Răzvan Marin şi Drăguş, decisivi

Kosovo – România 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Start perfect pentru Mircea Lucescu în drumul spre World Cup 2026, competiţie ce se vede exclusiv în Antena. Man, Răzvan Marin şi Drăguş au marcat golurile victoriei în Kosovo.

La Pristina, pe stadionul care poartă numele fostului jucător Fadil Vokrri, Mircea Lucescu a revenit cu o victorie pe banca naţionalei tricolore, după o pauză de 38 de ani. Atunci, în 1986, a fost 4-0 cu Austria, la Bucureşti, acum a fost 3-0 cu naţionala din Kosovo, la Pristina.

După un început în care imnul României a fost fluierat de un stadion întreg, elevii lui Lucescu au trecut la cârma jocului. Au încercat poarta lui Muric prin Mihăilă (min. 7) şi Man (min. 13). Dennis Man a fost şi jucătorul care a deschis scorul, în minutul 40. A marcat după o acţiune personală, pe care a finalizat-o cu un şut de la 16 metri, la colţul lung.