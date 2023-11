Elias Charalambous, gest uriaş după ce România s-a calificat la EURO 2024: "Sper că am făcut-o bine!" - Antena Sport

Elias Charalambous a făcut un gest uriaş după ce România s-a calificat la EURO 2024

Antrenorul celor de la FCSB a transmis felicitări pentru naţionala României Elias Charalambous a făcut un gest uriaş după ce România s-a calificat la EURO 2024. Antrenorul celor de la FCSB a transmis felicitări pentru naţionala României în limba română.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost pentru prima dată când Elias Charalambous a vorbit în spaţiul public în limba română.

Elias Charalambous, gest uriaş după ce România s-a calificat la EURO 2024

„Felicitări pentru echipa naţională a României. Felicitări pentru staff, pentru jucători, pentru public. Este foarte important pentru fotbalul din România. Am spus aceste cuvinte din respect pentru fotbalul românesc şi am vrut să o spun în limba română. Sper să am făcut-o bine„, a spus Elias Charalambous în startul conferinţei de presă.