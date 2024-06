Concluziile lui Adrian Mutu, după Belgia - România 2-0! Capitolul la care mai au de lucrat tricolorii lui Edi Iordănescu - Antena Sport

Concluziile lui Adrian Mutu, după Belgia - România 2-0! Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia Acestea sunt concluziile lui Adrian Mutu, după Belgia – România 2-0! Fostul mare atacant a vorbit despre duelul din etapa a 2-a a Grupei E. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În partida de la Koln, vedetele lui Domenico Tedesco i-au dominat pe tricolori încă din primul minut. Tielemans a reușit chiar să marcheze cel mai rapid gol din istoria Belgiei, de la un turneu final, în secunda 74. Concluziile lui Adrian Mutu, după Belgia – România 2-0! Chiar dacă tricolorii au suferit în debutul partidei la capitolul defensiv, Adrian Mutu este de părere că principala problemă a echipei naționale, de la partida cu Belgia, este faptul că tricolorii nu au avut forță în ofensivă. „Briliantul” a ținut să menționeze faptul că ocaziile de atac ale României au venit datorită unor erori comise de belgieni. Singurul tricolor lăudat de Adrian Mutu a fost Florin Niță. Fostul mare atacant este de părere că „eroul” din poarta naționalei este un jucător incredibil, care ne-a obișnuit deja cu astfel de intervenții. Reclamă

„Nu am avut forță în ofensivă, în prima repriză nu am avut nicio ocazie. Au fost câteva situații, s-a văzut clar au jucători de mare valoare. Ne-au pus în dificultate pe benzi cu Doku și Lukebakio, Doku ne-a pus în mare dificultate pe partea dreaptă, puteam să mai primim gol.

Am ieșit bine cu 1-0 după prima repriză, în a doua repriză am început mai bine ca ei și am avut ocazii, chiar dacă nu au venit din niște faze pe care le-am lucrat noi, ci din niște erori mari ale belgienilor. Atât Man, cât și Alibec au avut ocazii importante.

De Bruyne era pe tot terenul, intra atât în mijloc, cât și în benzi. Pe benzi au fost foarte, foarte puternici în duelurile unu la unu. O echipă bună, au dezvoltat fazele de atac chiar dacă jucau cu o linie de patru.

Niță a scos niște șuturi incredibile, este un portar de calitate care ne-a obișnuit cu astfel de intervenții”, a spus Adrian Mutu, citat de fanatik.ro. „Tricolorii”, taxaţi de Marius Şumudică, după înfrângerea cu Belgia Marius Şumudică a declarat că apărarea României a greşit la golul secund marcat de Belgia. „Şumi” consideră că defensiva a avut de suferit pe parcursul meciului, subliniind şi faza la care Romelo Lukaku a avut un gol anulat. De asemenea, Şumudică a transmis că unii jucători ar fi trebuit să joace mai mult pe fază defensivă, mărtusind că Florinel Coman nu ar fi trebuit schimbat din primul 11. „Eu nu am văzut în viața mea să iei gol din aut de poartă. Minge lungă de 80 de metri… E lege, unul sare, ceilalți trei fac pâlnie în spatele său. Aceeași problemă între fundașii centrali și la golul anulat al lui Lukaku. Scapă printre fundașii centrali, după care marchează. Au fost niște greșeli personale, după părerea mea. Eu nu îl văd pe Edi responsabil de rezultat. Sunt mult mai puternici decât noi. Nu ne-au bătut la jocul de echipă, ne-au bătut individual. Ei aveau superioritate la mijloc. Onana a jucat fără om. În spatele lui Stanciu și Răzvan Marin intrau Tielemans și Kevin De Bruyne și primeau mingea. Noi, dacă nu am fost compacți cum am fost cu Ucraina, nu am mai putut să îi prindem. Nu avem fundaș stânga. Nu ai cum să schimbi linia de fund după ce câștigi cu 3-0. Dacă nu se îmbolnăvea Mihăilă la primul meci, tot el ar fi început. Din punct de vedere defensiv, Coman a jucat bine cu Ucraina. Coman și-a făcut treaba într-un sistem al Ucrainei 4-2-3-1″, a declarat Marius Şumudică, conform sursei citate anterior.