Edi Iordănescu, prima reacție după Belgia - România 2-0! Pronostic uriaș pentru fani: "Sunt sigur de asta!" - Antena Sport

Am simțit o emulație incredibilă, dar acum e momentul în care trebuie să strângem rândurile. E momentul pozitivității, în care trebuie să ne arătăm aprecierea pentru această generație. Această generație va aduce calificarea în fazele eliminatorii. Sunt sigur de asta!”, a spus Edi Iordănescu, la ProTV.

Denis Drăguș, prima reacție după Belgia – România 2-0

Denis Drăguș a avut prima reacție după Belgia – România 2-0. Atacantul echipei naționale a vorbit despre prestația din partida cu vedetele lui Domenico Tedesco.

„Eu cred că am intrat mai greu în meci, am luat gol repede, dar cred că am arătat că puteam și noi să marcăm. Am avut ocaziile noastre. Întradevăr, am întâlnit o echipă extraordinară, dar ne-am ridicat la nivelul meciului.

Puteam să egalăm, dar acum trebuie să analizăm. Trebuie să vedem ce facem la următorul meci și să ne calificăm.

Am mai spus și în preliminarii, România trebuie să sufere până la ultimul meci. Ne-am obișnuit să ne fie greu.

Am încredere în echipă, am pierdut un meci cu o echipă foarte bună. Trebuie să luăm lucrurile pozitive. Tragem concluzie și mergem mai departe.

Fanii au fost senzaționali, nu am văzut ceva asemănător la alte naționale, de la acest European”, a spus Denis Drăguș, potrivit sursei citate anterior.