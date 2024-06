"România trebuie să sufere până la ultimul meci" Denis Drăguș, prima reacție după Belgia - România 2-0! - Antena Sport

Denis Drăguș a avut prima reacție după Belgia – România 2-0. Atacantul echipei naționale a vorbit despre prestația din partida cu vedetele lui Domenico Tedesco.

Partida dintre Belgia și România s-a încheiat cu scorul de 2-0. Duelul de la Koln a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Denis Drăguș, prima reacție după Belgia – România 2-0

„Eu cred că am intrat mai greu în meci, am luat gol repede, dar cred că am arătat că puteam și noi să marcăm. Am avut ocaziile noastre. Întradevăr, am întâlnit o echipă extraordinară, dar ne-am ridicat la nivelul meciului.

Puteam să egalăm, dar acum trebuie să analizăm. Trebuie să vedem ce facem la următorul meci și să ne calificăm.

Am mai spus și în preliminarii, România trebuie să sufere până la ultimul meci. Ne-am obișnuit să ne fie greu.