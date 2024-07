Golgheterul all-time al Franţei s-a retras de la naţională! Mesajul emoţionant al lui Didier Deschamps - Antena Sport

„În faţa unei echipe spaniole de această calitate, trebuie să fii cel mai bun. Nu o să caut scuze, dar când am început nu l-am avut pe Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot a fost accidentat, Upamecano a ajuns în condiţii grele. Ne-am ocupat de cele mai stringente nevoi, fiind cât se poate de eficienţi, în ciuda tuturor lucrurilor. Nivelul era ceva mai sus, chiar dacă am avut norocul să deschidem scorul”, a explicat Deschamps.

„În joc, această echipă spaniolă are foarte mult control. Am fost mai puţin eficienţi în orientarea jocului. Ne-a lipsit verticalitatea, chiar dacă am forţat până la capăt. Nu îi voi învinovăţi pe jucători, pentru că au dat tot ceea ce au avut. Nu au fost toţi 100% pentru această competiţie din diferite motive’, a continuat el.