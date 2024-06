Jose Mourinho a spus cine va câştiga EURO 2024 şi cine va lua Balonul de Aur! Ce predicţii a mai făcut portughezul - Antena Sport

Întotdeauna Mourinho l-a plăcut pe Ianis Hagi. Întotdeauna l-a văzut ca pe un jucător de mare calitate. Sunt alegeri acum la Fenerbahce. După ce se liniștesc lucrurile, Mourinho se apucă și el de treabă și face lista de transferuri.

Nu putem să confirmăm acum că Ianis va ajunge la Fenerbahce, dar orice se poate întâmpla în viitorul apropiat. Mourinho va aduce jucători de peste 100.000.000 de euro. Acesta este bugetul record pe care Fener i-l pune la dispoziție și va aduce jucători foarte, foarte valoroși”, a spus Victor Becali pentru fanatik.ro.

Ianis Hagi, reacţie categorică după ce s-a scris despre interesul lui Fenerbahce: „Nu vreau să mă repet”

La Fenerbahce tocmai a venit Jose Mourinho. Ianis Hagi s-ar afla pe lista antrenorului portughez. După un sezon petrecut la Alaves, sub formă de împrumut, Ianis Hagi se va întoarce la Rangers vara aceasta.

Înaintea meciului cu Liechtenstein, Ianis Hagi nu a vrut să vorbească despre interesul turcilor pentru el şi a declarat că impresarii său sunt în măsură să vorbească despre viitorul său:

„Am spus-o şi nu vreau să mă repet. Ce am avut de discutat şi ce ţine despre viitorul meu am făcut-o deja. Restul, puteţi vorbi cu impresarii, ei pot veni în faţa voastră”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ianis Hagi va purta numărul 10 la EURO 2024

Ianis Hagi va purta numărul 10 la EURO 2024! Fiul „Regelui” va îmbrăca acest tricou emblematic, după ce Nicolae Stanciu, cel care este de fapt decarul naţionalei, va purta la turneul final numărul 21, al lui Olimpiu Moruţan.

FRF a făcut anunţul despre faptul că Ianis Hagi va fi decarul naţionalei, la primul turneu final la care va participa România, după o pauză de opt ani. Oficialii Federaţiei au amintit de faptul că numele Hagi, pe tricoul cu numărul 10, va reveni astfel la un turneu final, după nu mai puţin de 24 de ani.