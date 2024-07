Kylian Mbappe a ieşit de pe teren înainte de a se încheia meciul cu Portugalia! Starul francez, înlocuit cu Barcola - Antena Sport

„Este o onoare să joc împotriva lui Cristiano. Toată lumea știe admirația pe care am avut-o întotdeauna pentru el. De-a lungul timpului, am avut șansa să-l cunosc, și încă ținem legătura, îmi dă sfaturi. Încă o dată spun, este o onoare. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, el va rămâne o legendă a fotbalului. Trebuie să știi să îl apreciezi.

Nu am fost niciodată invidios pe el, vreau doar să admir măreția unui jucător unic. Nu va mai fi cineva ca el. A scris istorie, a inspirat generații, CV-ul său vorbește de la sine și a știut să se reinventeze. Am tot respectul pentru el, dar sper ca mâine să nu fie la fel de fericit şi să mergem în semifinale”, a declarat Kylian Mbappe la conferinţa de presă, potrivit lequipe.fr.

Kylian Mbappe a înscris un singur gol la EURO 2024. Vedeta naţionalei Franţei a marcat în remiza cu Polonia. Cristiano Ronaldo încă nu a reuşit să puncteze şi să devină primul jucător din istorie care înscrie la şase ediţii de Campionat European.

Anunţul radical făcut de Cristiano Ronaldo după ce a plâns în hohote la EURO 2024, în timpul meciului Portugalia – Slovenia, a venit la finalul partidei care i-a adus pe lusitani în sferturile de finală ale competiţiei. El susţine că acesta este ultimul EURO al carierei.

Diego Costa a fost eroul portughezilor, el apărând trei lovituri de departajare. Situaţia putea însă să fie alta. În prima repriză a prelungirilor, Cristiano a ratat un penalty şi s-a prăbuşit emoţional. A plâns până când a început a doua repriză, fiind cu greu calmat de coechipieri.

„Acesta este ultimul meu EURO, evident. Dar nu am fost emoţionat din cauza asta. Am fost emoţionat datorită entuziasmului. Mi-a părut rău pentru fani. Totdeauna am dat totul pentru acest tricou. Voi face asta mereu. Trebuie să îţi asumi responsabilitatea”, a spus starul de 39 de ani.

