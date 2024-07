"Este unic, a scris istorie!" Kylian Mbappe, cuvinte uriaşe despre Cristiano Ronaldo înainte de Portugalia - Franţa - Antena Sport

„Acesta este ultimul meu EURO, evident. Dar nu am fost emoţionat din cauza asta. Am fost emoţionat datorită entuziasmului. Mi-a părut rău pentru fani. Totdeauna am dat totul pentru acest tricou. Voi face asta mereu. Trebuie să îţi asumi responsabilitatea”, a spus starul de 39 de ani.

Cristiano Ronaldo a ratat un penalty în minutul 105 al meciului Portugaliei cu Slovenia, din optimile Euro-2024, şi a izbucnit în plâns, fiind cu greu consolat de colegi. Starul portughez de 39 de ani a executat lovitura de la 11 metri acordată de arbitrul Daniele Orsato după un fault asupra lui Jota, însă şutul său a fost apărat de Oblak. În pauza dintre reprizele de prelungire, Ronaldo a plâns ca un copil.