Calculele calificării "tricolorilor" în optimile EURO 2024, după egalul dintre Croaţia şi Italia. Rezultat perfect pentru România - Antena Sport

Iată calculele calificării „tricolorilor” în optimile EURO 2024, după egalul dintre Croaţia şi Italia, scor 1-1. Modric a deschis scorul în minutul 55, dar campioana europeană en-titre a obţinut calificarea în mod dramatic, cu un gol marcat în minutul 90+8, prin Zaccagni.

În urma acestui rezultat, Italia a ajuns la 4 puncte, ceea ce i-a asigurat locul 2 în Grupa B. De partea cealaltă, cu 2 puncte, Croaţia a încheiat grupa pe locul 3.

Calculele calificării „tricolorilor” în optimile EURO 2024, după egalul dintre Croaţia şi Italia. Rezultat perfect pentru România

Clasamentul Grupei B

1. Spania – 9 puncte (+5)

2. Italia – 4 puncte (0)

3. Croaţia – 2 puncte (-3)

4. Albania – 1 punct (-2)

Croaţia, echipa care a încheiat pe locul 3 în Grupa B, are doar 2 puncte, ceea ce înseamnă că şansele de a se califica în optimi au scăzut considerabil. În acest moment, România este sigură că va fi peste cel puţin o echipă în clasamentul echipelor care termină pe locul 3. „Tricolorii” au 3 puncte şi golaveraj +1. Mai mult, Ungaria, echipa de pe locul 3 din Grupa A, are golaveraj -3, ceea ce înseamnă că echipa lui Edi Iordănescu trebuie să piardă la o diferenţă de 5 goluri cu Slovacia, pentru a fi sub Ungaria, în cazul în care va termina pe locul 3.

De asemenea, un alt lucru deosebit de important este ca Ucraina să nu o învingă pe Belgia, în cazul în care România va fi învinsă de Slovacia. În acest caz, tricolorii vor încheia grupa pe ultimul loc și vor fi eliminați de la turneul final.