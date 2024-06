Radu Drăguşin, inclus în echipa ideală a fazei grupelor EURO 2024! Performanţă remarcabilă a fundaşului român - Antena Sport

După meci, Radu Drăgușin a ținut să îi salute pe contestatarii care nu credeau că România va obține vreun punct la turneul final din Germania.

„(n.r. un mesaj pentru contestatari?) Îi salut pe această cale!

Un meci decisiv, știam că ei nu trebuie să piardă. Din păcate, am primit gol, dar am reacționat foarte bine și am gestionat excelent după. Am scos un egal decisiv. Cred că va fi nebunie și mai mare în optimi, e o bucurie incredibilă, suntem mândri și foarte bucuroși că am putut face fericită o țară întreagă.

Acesta a fost țelul nostru, să îi facem să se simtă mândri că sunt români. Prin bucuria lor suntem și noi fericiți. Cine-o fi adversar, nu contează, ne vom bate cu oricine, că până acum. Ne-am calificat de pe primul loc, orice e posibil”, a spus Radu Drăgușin, după egalul cu Slovacia.