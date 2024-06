Radu Drăgușin, mesaj direct pentru contestatari după calificarea României în „optimile” EURO 2024! - Antena Sport

Radu Drăgușin, mesaj direct pentru contestatari după calificarea României în „optimile” EURO 2024! Profimedia Radu Drăgușin a transmis un mesaj direct pentru contestatari după calificarea României în „optimile” EURO 2024! Fundașul echipei naționale nu s-a ferit de cuvinte. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România și-a câștigat grupa de la EURO 2024 după ce a obținut un rezultat de egalitate în partida cu Slovacia, încheiată cu scorul de 1-1. Meciul de la Frankfurt a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Radu Drăgușin, mesaj direct pentru contestatari după calificarea României în „optimile” EURO 2024! După meci, Radu Drăgușin a ținut să îi salute pe contestatarii care nu credeau că România va obține vreun punct la turneul final din Germania. Mai apoi, fundașul echipei naționale a vorbit despre partida cu Slovacia, dar și despre fanii echipei naționale. „(n.r. un mesaj pentru contestatari?) Îi salut pe această cale! Reclamă

Un meci decisiv, știam că ei nu trebuie să piardă. Din păcate, am primit gol, dar am reacționat foarte bine și am gestionat excelent după. Am scos un egal decisiv. Cred că va fi nebunie și mai mare în optimi, e o bucurie incredibilă, suntem mândri și foarte bucuroși că am putut face fericită o țară întreagă.

Acesta a fost țelul nostru, să îi facem să se simtă mândri că sunt români. Prin bucuria lor suntem și noi fericiți. Cine-o fi adversar, nu contează, ne vom bate cu oricine, că până acum. Ne-am calificat de pe primul loc, orice e posibil”, a spus Radu Drăgușin, după egalul cu Slovacia.

Gică Hagi a avut prima reacţie după calificarea României în optimi la EURO 2024

Gică Hagi a avut prima reacţie după calificarea României în optimi la EURO 2024. „Regele fotbalului românesc” a fost prezent la Frankfurt şi a aplaudat performanţa tricolorilor. Fiul său, Ianis Hagi, a contribuit la remiza cu Slovenia. A scos penalty-ul din care a marcat Răzvan Marin.

Naţionala României a câştigat Grupa E de la EURO 2024. Tricolorii au obţinut patru puncte şi şi-au asigurat prezenţa în optimile de finală. De 24 de ani aşteptau românii astfel de performanţă. „Echipa a jucat, câştigă calificări, trofee. Echipa a jucat bine, după care fiecare poate să iasă în evidenţă. Încredere mare, eu cred că ei de acum încolo pot să facă orice. Au arătat-o, poate ne trebuie puţin mai mult curaj. Ei pot juca şi mai bine. N-am zis 100% că ajungem în semifinale, s-a interpretat. Publicul a arătat că e fantastic, cu ei, cu staff-ul, sperăm să trecem. Facem parte cu toţii, suntem cu toţii acolo, toate echipele aduc jucători la naţională. Ăsta e scopul, să îi descoperim pe cei care joacă. Nu există slabă, echipe foarte bune (n.r. despre viitoarea adversară). Aţi văzut Slovacia e echipă foarte bună. Important e să continuăm credem că putem„, a declarat Gică Hagi la Pro TV.