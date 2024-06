"Un an de neuitat!" Adrian Şut, euforic înainte de debutul naţionalei la EURO 2024! Mesajul titularului de la FCSB - Antena Sport

„Un an de neuitat!” Adrian Şut, euforic înainte de debutul naţionalei la EURO 2024! Mesajul titularului de la FCSB

"Un an de neuitat!" Adrian Şut, euforic înainte de debutul naţionalei la EURO 2024 Adrian Şut, în timpul unui meci la naţională/ Profimedia Adrian Şut a oferit o reacţie clară, înainte de debutul naţionalei la EURO 2024. Mijlocaşul de la FCSB a transmis că acest an a fost unul de vis pentru el, dat fiind faptul că a fost convocat de Edi Iordănescu pentru Europeanul din Germania şi a devenit campion alături de FCSB. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România se pregăteşte de debutul la EURO 2024, urmând să întâlnească Ucraina luni, de la ora 16:00. Adrian Şut, euforic înainte de debutul naţionalei la EURO 2024 Adrian Şut a transmis că nu i-a fost uşor să ajungă la echipa naţională, însă este recunoscător pentru parcursul avut în fotbal. Mijlocaşul de la FCSB a dezvăluit că cei doi antrenori care l-au ajutat în carieră au fost Adrian Iencsi şi Ilie Poenaru. De asemenea, Şut îşi doreşte ca România să aibă un parcurs cât mai lung la EURO 2024, mărturisind că i s-a îndeplinit un vis atunci când a prins lotul naţionalei pentru Europeanul din Germania. „Sunt mândru, nu e uşor să ajungi la echipa naţională, muncea mea a dat roade. Se poate spune că e cel mai frumos an dn carieră, eu îmi doresc să trăiesc şi alte momente în fotbal, dar anul acesta va fi de neuitat.

Am avut momente când am rămas fără echipe, când mergeam în probe, echipele începeau cantonamentele şi eu n-aveam echipă. Îmi era dificil, dar am avut persoane care m-au ajutat. Adrian Iencsi m-a ajutat foarte mult, mi-a întins o mână de ajutor. Fiecare şi-a pus amprenta asupra carierei mele. Domnul Iencsi şi domnul Poenaru m-au ajutat cel mai mult.

Când vii la echipa naţională, e incredibil, sunt cei mai în formă jucători, nivelul îşi creşte la fiecare antrenament. E un vis, îmi doresc să ajungem cât mai departe. Nu-mi văd viaţa fără fotbal. Vreau să fac tot ce depinde de mine să ajung cel mai bun”, a declarat Adrian Şut, conform FRF TV.

Andrei Burcă, discurs categoric înainte de debutul României la EURO 2024

Andrei Burcă a avut un discurs categoric, înainte de debutul României la EURO 2024. Fundaşul naţionalei a transmis că „tricolorii” vor da totul pe teren în meciurile cu Ucraina, Belgia şi Slovacia, mărturisind că parcursul din preliminarii va fi uitat.

„Cea mai importantă experienţă din viaţa tuturor, din viaţa grupului. Merităm să fim aici, am muncit pentru această calificare, dar suntem conştienţi că doar azi şi mâine contează. Vom fi judecaţi după ce se va întâmpla în meciurile cu Ucraina, Belgia şi Slovacia. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în calificări, nu mai pasă nimănui, am văzut ce s-a întâmplat la meciurile amicale, pentru că nu am avut rezultatele pe care toată lumea şi le-a dorit. Am fost judecaţi pe bună dreptate, dar suntem conştienţi şi ştim ce avem de făcut pentru a face o figură frumoasă la acest European. Aici nu suntem în vacanţă, normal că nu o să dormim prea mult zilele acestea, dar asta ne-am dorit, să nu dormim prea mult, să fim stresaţi şi concentraţi, că atunci când eşti stresat, ştii că o sa dai în următoarea zi tot ce ai mai bun”, a declarat Andrei Burcă, la conferinţa de presă.