"Nu suntem în vacanţă!" Andrei Burcă, discurs categoric înainte de debutul României la EURO 2024: "Să uităm de preliminarii!" - Antena Sport

Andrei Burcă, discurs categoric înainte de debutul României la EURO 2024 Andrei Burcă, în timpul unei conferinţe de presă Andrei Burcă a avut un discurs categoric, înainte de debutul României la EURO 2024. Fundaşul naţionalei a transmis că „tricolorii” vor da totul pe teren în meciurile cu Ucraina, Belgia şi Slovacia, mărturisind că parcursul din preliminarii va fi uitat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România va debuta la EURO 2024 luni, de la ora 16:00, contra Ucrainei. Partida va fi în format live text, pe AS.ro. Andrei Burcă, discurs categoric înainte de debutul României la EURO 2024 Andrei Burcă a mai transmis că s-a refăcut complet după accidentarea suferită, fiind apt pentru duelul cu Ucraina. Fundaşul a mai dezvăluit că „tricolorii” trebuie să iasă cu capul sus de pe teren, din meciul cu Ucraina, mărturisind că el şi coechipierii săi vor da totul pentru România. De asemenea, Burcă a transmis că România şi-a câştigat dreptul de a evolua la EURO 2024, însă s-a declarat convins că „tricolorii” vor fi judecaţi doar după rezultatul înregistrat în duelul cu Ucraina, fiind uitat parcursul din preliminarii. „Cea mai importantă experienţă din viaţa tuturor, din viaţa grupului. Merităm să fim aici, am muncit pentru această calificare, dar suntem conştienţi că doar azi şi mâine contează. Vom fi judecaţi după ce se va întâmpla în meciurile cu Ucraina, Belgia şi Slovacia. Reclamă

Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în calificări, nu mai pasă nimănui, am văzut ce s-a întâmplat la meciurile amicale, pentru că nu am avut rezultatele pe care toată lumea şi le-a dorit. Am fost judecaţi pe bună dreptate, dar suntem conştienţi şi ştim ce avem de făcut pentru a face o figură frumoasă la acest European.

(N.r. Cum te simţi) Mă simt foarte bine, a fost o perioadă dificilă, dar cred că nimănui nu-i pasă, doar eu ştiu prin ce am trecut, eu şi echipa. Vom fi judecaţi pentru ce facem pe teren, nu ne mai gândim la ce a fost în trecut, cine a lipsit, cât a lipsit, importante sunt minutele pe care le vom petrece pe teren, contra Ucrainei, în primul rând.

„S-a dus calificarea, acum lumea are alte aşteptări!”

Mister, dacă are nevoie de mine, ştie că sunt pregătit, am stabilit asta cu staff-ul medical, să fiu apt 100% la ora primului joc. D-asta am spus că nimănui nu-i pasă că eu am fost accidentat, cum a fost planul. Toată lumea mă va judeca după cum voi evolua, asta se va întâmpla şi cu colegii mei.

S-a dus calificarea, a fost foarte frumoasă, ne-am bucurat cu toţii, neînvinşi în grupă, dar lumea are alte aşteptări de la noi şi ne vor judeca după cum vom fi pe teren. Nu trebuie să renunţi la ce-ţi doreşti cel mai mult în viaţă, mă bucur că sunt aici prezent, a fost cisul meu. Aici este elita. Şi noi am făcut lucruri bune în calificări, încercăm să avem cea mai bună apărare, cel mai bun atac. În acelaşi timp, să ştim că am dat 100%, că nu a mai rămas nimic din noi, să ieşim cu capul sus de pe teren. Jucătorii de la mijloc în sus au o calitate incredibilă, pot decide un meci. Aici nu suntem în vacanţă, normal că nu o să dormim prea mult zilele acestea, dar asta ne-am dorit, să nu dormim prea mult, să fim stresaţi şi concentraţi, că atunci când eşti stresat, ştii că o sa dai în următoarea zi tot ce ai mai bun”, a declarat Andrei Burcă, la conferinţa de presă.