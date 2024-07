Virgil van Dijk, reacție categorică după ce Olanda a întors scorul în șase minute cu Turcia: „Ar fi fost foarte grav!” - Antena Sport

Virgil van Dijk, reacție categorică după ce Olanda a întors scorul în șase minute cu Turcia Virgil van Dijk, bucurie în timpul meciului cu Turcia/ Profimedia Virgil van Dijk a oferit o reacție categorică, după ce Olanda a întors scorul în doar șase minute cu Turcia, pentru a se califica în semifinalele EURO 2024. Căpitanul „Portocalei Mecanice” a transmis că jucătorii lui Ronald Koeman nu și-au pierdut încrederea, deși au fost conduși timp de jumătate de oră. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olanda se va duela cu Anglia, pentru un loc în marea finală de la EURO 2024, după victoria la limită înregistrată cu Turcia, scor 2-1. Virgil van Dijk, reacție categorică după ce Olanda a întors scorul în șase minute cu Turcia Turcia a deschis scorul în minutul 35, prin Akaydin. În repriza a doua, Stefan de Vrij a egalat în minutul 70, cu o lovitură de cap imparabilă, iar șase minute mai târziu, Muldur a „reușit” un autogol. După meci, Virgil van Dijk a răsuflat ușurat și a transmis că jucătorii Olandei nu și-au pierdut încrederea. Acesta a prefațat și duelul „de foc” cu Anglia, din semifinale. „Sunt foarte mândru de acești băieți. Am început destul de bine, apoi ne-am pierdut atenția și am pierdut mingi în zone periculoase. Asta i-a făcut mai periculoși pe contraatac, chiar dacă nu am cedat foarte mult. În a doua repriză, a trebuit să ne păstrăm calmul și să ne folosim de șansele pe care le avem. Ne-am descurcat bine. Reclamă

Nu ne-am pierdut speranța că vom egala. Asta ar fi fost foarte grav. Trebuie să faci tot ce poți și exact asta am făcut. Am reușit să ne calificăm împreună și am făcut tot ce am putut pentru a ajunge în semifinală.

Acum este timpul să ne refacem și să ne pregătim pentru încă un meci dificil. Cu toții ne dorim ca acest vis să devină realitate și suntem cu un pas mai aproape. Vom vedea cum ne vom descurca în următorul meci”, a declarat Virgil van Dijk, citat de sport.ro.

Turcii au făcut scandal, după eșecul cu Olanda de la EURO 2024

Turcii au făcut scandal, după ce Olanda i-a eliminat de la EURO 2024. Aceștia s-au plâns de o decizie controversată a arbitrului, din prima repriză a duelului din sferturile Campionatului European.

Jurnaliștii turci au subliniat o decizie pe care Jerome Brissard, centralul partidei cu Olanda, a luat-o în prima repriză. Concret, în minutul 30, la scorul de 0-0, Xavi Simons l-a călcat foarte dur pe Mert Muldur. Starul Olandei a fost sancționat cu cartonaș galben de arbitru, și chiar a protestat pentru această decizie. Arbitrajul video nu a intervenit, iar turcii consideră că Xavi Simons ar fi meritat să fie eliminat pentru faultul comis. „Decizie scandaloasă de la VAR în meciul din Olanda! Acțiunea a rămas nepedepsită. Nu a fost niciun apel de la VAR pentru fotbalistul vedetă care l-a călcat pe gleznă pe Mert Muldur. Reluarea nu a fost urmărită de cei de la VAR. Chiar dacă ar fi putut duce la un cartonaș roșu, a fost doar sancționată doar cu galben”, au notat turcii de la publicația Takvim.