Alexandru Băluţă, răspuns pentru Gigi Becali! Anunţul jucătorului după golul marcat cu Lyon: "Cortina niciodată nu cade" - Antena Sport

Alex Băluţă, în timpul unui meci / Profimedia Alexandru Băluţă a intrat în colimatorul patronului Gigi Becali după ultimele evoluţii. Golul înscris cu Lyon l-a făcut pe latifundiarul din Pipera să reacţioneze. Spune că l-a iertat pe jumătate pe jucător, dar i-a dat un mesaj clar. Vrea mai mult de la jucătorul său în următoarele meciuri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali spune că face selecţie la FCSB. Alexandru Băluţă este unul dintre jucătorii care au intrat în colimatorul patronului şi nu este sigur de locul său la FCSB în sezonul viitor. Alex Băluţă, mesaj pentru Gigi Becali Intrat la pauza meciului cu Lyon, Alexandru Băluţă a reuşit să înscrie. A egalat şi FCSB a sperat, pentru câteva minute la un rezultat mare. FCSB s-a înclinat până la urmă şi a pierdut cu 3-1. Tagliafico, în minutul 30 şi Fofana, în minutele 86 şi 90 au marcat pentru francezi. ”Cortina niciodată nu cade. Nici pe scenă, nici în realitate”, a scris Băluță pe Instagram, în urmă cu puţin timp.

Gigi Becali a recunoscut după partida de pe Arena Națională că Băluță a fost ”iertat” pe jumătate datorită golului marcat în poarta lui Lyon. ”Băluță e jumătate iertat. Bine, ai dat gol, dar mai fă ceva”, a spus patronul celor de la FCSB.

Pentru campioană urmează un meci important în Liga 1. Duminică, de la ora 20.00, pe Arena Naţională, campioană se duelează cu Craiova lui Rădoi. Meciul este unul foarte importante pentru stabilirea echipei care va câştiga sezonul regulat. Între cele două echipe diferenţa este de un singur punct înaintea disputei. Formaţia care câştigă sezonul regulat are un avantaj destul de important. În prima etapă din play-off joacă împotriva echipei care termină sezonul regulat pe locul 6, pe propriul teren.

La finalul meciului cu Lyon, Alex Băluţă a declarat că a fost extrem de hotărât în momentul în care a intrat pe teren şi că simţea că are o datorie faţă de el. „Sunt fericit pentru această reuşită, deşi e păcat. Am făcut un joc foarte bun, am avut ocazii imense. Au avut un portar în formă mare. Au profitat şi din păcate am pierdut. Un egal ar fi fost mai bun, puteam să egalăm şi la 2-1. Din păcate acesta e fotbalul.

