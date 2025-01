"Trebuie să ne gândim!" Alexandru Băluță crede că FCSB poate ajunge în finala Europa League! Vedeta visează la o performanță uriașă - Antena Sport

Alexandru Băluță este jucătorul celor de la FCSB / Captură AntenaSport. Jucătorul celor de la FCSB, Alexandru Băluță, crede că echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii poate ajunge în finala Europa League! Vedeta a vorbit deschis despre posibilitatea ca echipa lui Gigi Becali să realizeze o performanță uriașă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a înregistrat rezultate excelente în actualul sezon de Europa League. În cele 6 meciuri disputate până în momentul de față, campioana României a înregistrat 3 victorii, 2 egaluri și o înfrângere. Înainte de ultimele 2 meciuri din faza ligii, cu Qarabag și Manchester United, echipa lui Gigi Becali ocupă locul 10 în Europa League, cu 10 puncte. Alexandru Băluță visează la o performață uriașă și crede că FCSB poate ajunge în finala Europa League În opinia lui Alexandru Băluță, FCSB este capabilă să învingă orice adversar din Europa League și să ajungă în marea finală, care se va disputa pe stadionul „San Mames”, din Bilbao. Vedeta lui Gigi Becali este de părere că echipa poate reuși să obțină rezultate remarcabile dacă crede în forțele proprii. Nu în ultimul rând, Alexandru Băluță a explicat că FCSB a reușit să surprindă în Europa League datorită „dăruinței și a voinței”. Reclamă

Reclamă

„(n.r. Crezi că puteți ajunge în finală?) Da, cred! Trebuie să ne gândim la forțele noastre, înainte de Europa League probabil că nu ne gândeam că o să ajungem pe poziția asta și că vom aduna atât de multe rezultate pozitive.

Am reușit asta prin grup, prin dăruință, voință. Experiență nu am avut atât de pare, precum au avut-o alte echipe. Am reușit, ne-am dorit foarte mult, uneori contează foarte mult să ai dăruire și să visezi până în ultima clipă”, a spus Alexandru Băluță, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Daniel Bîrligea, mesaj direct despre presiunea de la FCSB

Chiar dacă trece printr-o perioadă excelentă la FCSB, Daniel Bîrligea a recunoscut că resimte presiunea patronului, la anumite meciuri.

Reclamă