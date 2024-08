Antrenorul lui LASK Linz, plin de încredere înaintea dublei cu FCSB: "Nu va trebui să ne temem". Avertismentul austriecilor - Antena Sport

Antrenorul lui LASK Linz este plin de încredere înaintea dublei cu FCSB. Adversara campionaie României din play-off-ul Europa League a pierdut duelul din acest weekend din campionatul Austriei, dar antrenorul celor de la LASK rămâne cu multe lucruri pozitive.

LASK Linz a evoluat sâmbătă seară, pe teren propriu, contra vicecampioanei Salzburg. Oaspeţii s-au impus cu 1-0, dar antrenorul adversarei lui FCSB din Europa League a rămas cu mai multe lucruri pozitive.

Antrenorul lui LASK Linz, plin de încredere înaintea dublei cu FCSB: „Nu va trebui să ne temem”. Avertismentul austriecilor

În ciuda rezultatului negativ, prestaţia îi dă speranţe lui Thomas Daazs, care este de părere că echipa sa nu are ed ce să se teamă şi că poate avea aşteptări mari de la dubla cu FCSB, dacă se repetă prestaţia din meciul cu Salzburg:

„Dacă joci contra lui Salzburg, care se vrea a fi cea mai bună echipă din Austria, ai o posesie mai bună și mai multe ocazii de a marca, atunci putem avea așteptări mari (n.r – de la dubla cu FCSB). Sigur, după meci poate suntem la cald, dar cred că meritam măcar un egal, dacă nu o victorie.

Dacă am avut o astfel de prestație contra lui Salzburg, atunci nu va trebui să ne temem de următoarele două meciuri (n.r – contra lui FCSB). Ar fi fost bine dacă am fi pasat mai eficient și am fi scăpat de emoțiile din fața porții adverse.