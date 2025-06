Românul de la Inter d'Escaldes revine în ţară la 3 ani după un moment "negru" din carieră. Ultima dată a înscris un autogol - Antena Sport

FCSB o va înfrunta Inter Club d’Escaldes în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Confruntarea va avea un aer aparte pentru românul care este în lotul andorranilor, Raul Feher, care nu are amintiri plăcute de la ultima deplasare în România.

Acum, Feher va avea ocazia să joace din nou pe pământ românesc şi cu siguranţă speră să dea uitării acel moment “negru” din cariera sa. FCSB o va înfrunta pe Inter d’Escaldes în partida tur pe 8/9 iulie, iar a doua manşă va avea loc pe 15/16 iulie.

Cine este Inter Club d’Escaldes, adversara FCSB din Champions League

Adversara celor de la FCSB are doar 34 de ani de existenţă. S-a înfiinţat 1991, dar a devenit rapid o forţă în micuţul fotbal din Andorra. Chiar dacă are doar 34 de ani de existenţă, Inter Club d’Escaldes are deja 4 titluri în palmares. Ultimul l-a câştigat în sezonul trecut şi astfel a ajuns în turul inaugural din Champions League.

Inter Club d’Escaldes a câştigat titlul în 2020, 2021, 2022 și 2025. În 2022, cei din Andorra au jucat cu CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League. Ardelenii au câștigat în tur cu 3-0, dar la retur, în Andorra, a fost doar 1-1. 4,5 milioane de euro este cota de piaţă a întregului lot al lui Inter Club d’Escaldes. Este de 11 ori sub cel al campioanei din Liga 1. Atacantul Guillaume Lopez este cel mai valoros jucător al celor din Andorra.