Toto Wolff, "săgeţi" către Red Bull, după Marele Premiu al Canadei: "Reclamaţie meschină" - Antena Sport

Mercedes a obţinut duminică prima sa victorie în acest sezon datorită lui George Russell, care a câştigat Marele Premiu al Canadei în faţa lui Max Verstappen şi a coechipierului său în vârstă de 18 ani, Kimi Antonelli. Victoria a fost pusă sub semnul întrebării timp de câteva ore după ce Red Bull a depus o reclamaţie, care a fost în cele din urmă respinsă de comisarii de cursă. Echipa austriacă l-a acuzat pe Russell de conduită “nesportivă” la finalul cursei, deoarece piloţii se aflau în spatele safety car-ului în urma unei coliziuni între McLaren-urile lui Lando Norris şi Oscar Piastri cu patru tururi înainte de finalul cursei.

Toto Wolff nu a trecut peste momentul controversat de la finalul Marelui Premiu al Canadei şi i-a taxat pe cei de la Red Bull. Sub safety car, George Russell, liderul cursei, a fost depăşit de Max Verstappen, dar cei de la Red Bull au acuzat pilotul Mercedes de lipsă de fair-play, pentru că a frânat agresiv.

Christian Horner se apără: “Absolut niciun regret”

Red Bull depusese deja o reclamaţie împotriva lui Russell cu ocazia Marelui Premiu de la Miami, unde britanicul a terminat pe locul trei, chiar înaintea lui Verstappen. Această reclamaţie a fost, de asemenea, respinsă de comisarii de cursă. “Ştiţi, alergi, câştigi şi pierzi pe pistă. A fost o victorie meritată pentru noi, ca atâtea altele în trecut. Şi este pur şi simplu jenant”, a spus oficialul Mercedes.

Intervievat şi el de Sky Sports, responsabilul Red Bull, Christian Horner, a declarat că nu are regrete: “Este dreptul unei echipe să facă asta. Ştiţi, am văzut ceva ce ni s-a părut anormal. Avem posibilitatea de a semnala acest lucru comisarilor şi asta am ales să facem. Absolut niciun regret.”