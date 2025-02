"Arbitrul a făcut o eroare uriaşă!" A marcat în poarta FCSB-ului şi promite revanşa: "Ne vom califica la Bucureşti!" - Antena Sport

Ally Samatta, după ce a marcat în poarta FCSB-ului / Profimediaimages Ally Samatta a marcat în poarta FCSB-ului şi promite revanşa în meciul retur de la Bucureşti. Atacantul lui PAOK a dat vina pe arbitraj pentru înfrângerea suferită la Salonic, în play-off-ul pentru optimile Europa League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorul lui Răzvan Lucescu a înscris în minutul 21 şi a ajutat-o pe echipa lui Răzvan Lucescu să conducă la pauză. Campionii României au avut o revenire spectaculoasă în repriza secundă. Intraţi la pauză, Andrei Gheorghiţă şi Dawa au ajutat-o pe FCSB să obţină o victorie de senzaţie. Ally Samatta a marcat în poarta FCSB-ului şi promite revanşa la Bucureşti Samatta a pus „tunurile” pe arbitraj şi asigură că arbitrul a influenţat soarta partidei, după ce l-a eliminat pe Taison în minutul 45+5. „Suntem trişti pentru că meciul nu a decurs cum ne doream. Am pierdut primul meci. Ne vom pregăti cum trebuie, vom reveni şi ne vom califica la Bucureşti. Este clar ce s-a întâmplat acum. Arbitrul a făcut o eroare uriaşă când l-a eliminat pe Taison. Ne-a durut atât la nivel psihic, cât şi ca joc. Vom încerca să întoarcem rezultatul în următorul meci„, a declarat Samatta, potrivit sport24.gr. Reclamă

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a avut un mesaj clar după ce echipa sa a pierdut meciul cu FCSB, din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală Europa League. Campioana României a întors scorul şi s-a impus cu 2-1, graţie golurilor marcate de Andrei Gheorghiţă şi Joyskim Dawa.

În prelungirile primei reprize, Taison a primit al doilea cartonaş galben pentru proteste şi a fost eliminat.

„E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greşeli, una la o fază fixă şi încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiţii.

