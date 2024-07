"Asta e formidabil!" Mihai Stoica, impresionat de calificarea istorică a Corvinului! Ce a spus despre unguri - Antena Sport

Reacţia ungurilor, după ce Corvinul a eliminat-o pe Paksi şi a scris istorie

Reacţia ungurilor nu a întârziat să apară, după ce Corvinul a eliminat-o pe Paksi şi a obţinut o calificare istorică în turul doi preliminar din Europa League. Jurnaliştii maghiari au transmis imediat un mesaj clar, după ce vicecampioana lor a fost eliminată.

În presa maghiară au apărut imediat reacţii, după eliminarea suferită de Paksi, în preliminariile Europa League. Ungurii au subliniat că soarta calificării au fost deja stabilită încă din meciul tur, după victoria categorică obţinută de Corvinul.

„Paksi nu a reușit să recupereze deficitul de patru goluri din tur, așa că părăsește Europa League. Cu toate acestea, o face cu capul sus. A câștigat cu 2-0 la Sibiu. Am stat pe Podul Minciunilor, iar acesta nu s-a surpat, chiar dacă am îndrăznit să stăm acolo și să spunem că Paksi are vreo șansă de a merge mai departe.

Paksi, care și-a pierdut toate șansele de calificare în urmă cu o săptămână, și-a păstrat onoarea și a câștigat cu 2-0. Aventura europeană va continua cu un adversar chiar mai dificil decât Corvinul: AEK Larnaca. Să sperăm că Paksi a învățat ceva din greșelile făcute cu Hunedoara„, au anunţat maghiarii de la sportal.hu.