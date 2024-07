"Nu s-a surpat Podul Minciunilor!" Reacţia ungurilor, după ce Corvinul a eliminat-o pe Paksi şi a scris istorie - Antena Sport

„Şi teama de succes. Ţin să le mulţumesc băieţilor ce au obţinut în tur, dar e o diferenţă mare între ce am arătat atunci şi în retur. Am început jocul puţin joc, i-am închis bine. Am avut momentele noastre bune, am avut fazele noastre. Pe construcţie am fost cam inexistenţi, noi am fost puţin temători. Una peste alta, învăţăm din aceste meciuri. Acum un an eram în Liga 3, acum am trecut un tur în Europa League. Nu am ştiu să reacţionăm după gol.

Eu sper să trecem prin aceste momente cu învăţătura trasă. Sunt momente când trebuie să gestionăm. Ce e mai grav e că nu reacţionează nimeni. Şi după gol puteam să reacţionăm altfel. Noi am început şi le-am dat mingea să ne marcheze golul 2. Cu siguranţă este un adversar de alt calibru, pentru că şi anul trecut au pierdut campionatul în ultimele două etape. Dar ne apărăm şansa, dar sperăm să facem o figură frumoasă. Cu Carlo Ancelotti am o relaţie apropiată, dar mă inspir de oriunde. Eu am avut de învăţat din această dubşă manşă„, a spus Florin Maxim la digisport.ro.