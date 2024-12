Cum i-a numit Gigi Becali pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii după Hoffenheim - FCSB 0-0: "Meritul meu nu poate fi luat" - Antena Sport

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous / Hepta Gigi Becali i-a lăudat pe antrenorii Elias Charalambous şi Mihai Pintilii după ce FCSB a obţinut un egal în Germania şi e aproape matematic calificată în play-off-ul pentru optimile Europa League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB are o şansă să termine inclusiv pe unul dintre primele 8 locuri în grupă, ceea ce ar duce-o direct în optimile Europa League. În acest moment, campioana României e pe locul 10 în grupa principală a competiţiei europene. Becali i-a numit profesionişti pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii după ce FCSB a plecat neînvinsă din Germania Gigi Becali a mărturisit că nu a mai fost la club de 3 ani de zile, antrenamentele fiind exclusiv atribuţia lui Charalambous şi Pintilii. Becali i-a catalogat drept „profesionişti” pe aceştia, dar a subliniat că are şi el un merit în succesul acestei echipe. FCSB are 11 puncte după 6 etape disputate în grupă şi se află peste Ajax, Roma, Olympiacos, Porto sau Fenerbahce în clasament. După un start mai slab de sezon în campionat, FCSB e acum pe locul 2 în Liga 1, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj. Roş-albaştrii şi „Şepcile roşii” au 33 de puncte. „Felicitări lui Charalambous și lui Pintilii. Spune Ilie de doi ani că echipa trebuie să fie antrenată. E meritul lor, sunt profesioniști. Nici meritul meu nu poate fi luat. Reclamă

Am luat mulți jucători și am aplicat principiul acela. Ești bun, stai! Nu, pleci. Jucătorii ăstia trebuiau să aibă o tactică. Eu 3 ani nu am fost la club”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

UEFA a anunţat echipele calificate în play-off-ul Europa League. Ce se întâmplă cu FCSB

Joi seară s-au disputat meciurile din etapa a şasea a grupei Europa League, iar UEFA a anunţat echipele care au obţinut calificarea în play-off-ul competiţiei. Niciuna dintre ele nu e sigură de locul în optimi.

FCSB a scos un punct mare în Germania, 0-0 cu Hoffenheim şi are şanse uriaşe de a atinge play-off-ul Europa League. Totuşi, campioana României nu se află încă pe lista echipelor care şi-au adjudecat matematic un loc între primele 24 de poziţii.

Astfel, pe lângă Athletic Bilbao, care era deja în play-off, alte şase cluburi nu mai pot pierde locul 24, ultimul care duce în primăvara Europeană. Este vorba de Anderlecht, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Lazio, Lyon şi Manchester United. La polul opus se află Dinamo Kiev. Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a fost eliminată matematic din competiţie, având o linie de clasament cu şase eşecuri din tot atâtea meciuri. Hoffenheim – FCSB 0-0 În faţa a aproape 10.000 de suporteri români, cu Daniel Popa în locul suspendatului Bîrligea şi cu Vlad Chiricheş mutat din nou în linia de mijloc bucureştenii au avut emoţii în minutul 2 al meciului de la Hoffenheim, la şutul lui Bruun Larsen, şi au dat replica în minutul 11, cu şutul trimis de Chiricheş. Miculescu a ratat în minutul 27, când mingea trimisă de el cu o lovitură de cap a ajuns în braţele portarului Baumann. Şut a trecut pe lângă gol în minutul 36, când a ratat o ocazie uriaşă, singur cu portarul. Stach a şutat din careu, peste poartă, în minutul 66, pentru ca Târnovanu să intervină excelent în minutul 69 în faţa lui Moerstedt. Baba Alhassan a reluat din voleu în minutul 88, însă Baumann a scos de sub bară şi meciul s-a terminat 0-0, FCSB a ajuns la 11 puncte în clasament, unde ocupă poziţia a zecea.

