Cum poate obţine Corvinul dreptul de promovare în Liga 1! Anunţul făcut după victoria istorică cu Paksi - Antena Sport

Imediat după fluierul final, Florin Maxim a făcut un apel la şefii fotbalului românesc şi le cere să îi dea derogare Corvinului pentru a se putea lupta pentru promovarea în Liga 1.

„Noi am analizat foarte bine echipa din Paksi, o echipă foarte agresivă. Ştiam că dacă nu ne ridicăm la nivel va fi foarte greu. Astăzi cred că am fost echipa mai bună şi ne-a ieşit absolut totul. Am fost şi mai implicaţi în joc. Pe lângă goluri am mai avut 3-4 situaţii de a marca.

Echipa noastră… am adus mulţi jucători, dar în primul 11 nu am schimbat foarte mult. Au fost doar doi jucători noi.

Noi aveam dreptul de promovare, nu ne garanta nimeni că promovăm. Încă mai sunt speranţe, poate Federaţia va da o derogare, să ni se permită să ne batem la promovare. Avem jucători de 22-23 de ani, apărăm în poartă cu un jucător de 20 de ani, vrem să mergem mai departe şi să facem lucruri frumoase„, a declarat Florin Maxim pentru digisport.ro.