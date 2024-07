Ce le-a cerut Florin Maxim şefilor Federaţiei, după ce Corvinul a dat de pământ cu Paksi în Europa League: "Mai sunt speranţe!" - Antena Sport

Iată ce le-a cerut Florin Maxim şefilor Federaţiei Române de Fotbal, după ce Corvinul a dat de pământ cu Paksi în Europa League. Câştigătoarea Cupei României a început perfect sezonul european şi a obţinut o victorie incredibilă pe terenul vicecampioanei Ungariei.

Revelaţia fotbalului românesc a dat lovitura şi în cupele Europene. Corvinul Hunedoara nu i-a dat nicio şansă lui Paksi FC şi s-a impus cu scorul de 4-0.

Ce le-a cerut Florin Maxim şefilor Federaţiei, după ce Corvinul a dat de pământ cu Paksi în Europa League

Imediat după fluierul final, Florin Maxim a făcut un apel la şefii fotbalului românesc şi le cere să îi dea derogare Corvinului pentru a se putea lupta pentru promovarea în Liga 1.

„Noi am analizat foarte bine echipa din Paksi, o echipă foarte agresivă. Ştiam că dacă nu ne ridicăm la nivel va fi foarte greu. Astăzi cred că am fost echipa mai bună şi ne-a ieşit absolut totul. Am fost şi mai implicaţi în joc. Pe lângă goluri am mai avut 3-4 situaţii de a marca.

Echipa noastră… am adus mulţi jucători, dar în primul 11 nu am schimbat foarte mult. Au fost doar doi jucători noi.