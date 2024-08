David Miculescu, prima reacţie după ce a marcat cu LASK Linz: "Nu sunt fericit"! Ce a spus despre Darius Olaru - Antena Sport

David Miculescu a oferit prima reacţie după ce a marcat cu LASK Linz. Extrema FCSB-ului a mărturisit că nu se bucură atât de mult pentru gol, având în vedere că roş-albaştrii nu au câştigat.

Miculescu a comentat şi protestele lui Darius Olaru la adresa centralului meciului LASK Linz – FCSB 1-1. Olaru a văzut un cartonaş galben şi a fost înlocuit în finalul partidei.

David Miculescu, prima reacţie după ce a marcat cu LASK Linz: „Nu sunt fericit”! Ce a spus despre Darius Olaru

„A fost un meci bun, am avut şi noi ocazii. Am înscris doar un egal, dar suntem mulţumiţi că am reuşit un egal şi calificarea se va decide în retur.

Nu putem spune că va fi mai uşor, pentru că şi cu Sparta am obţinut un egal şi după aia am pierdut.

(n.r.: Darius Olaru era supărat) Da, normal, este aiurea, te oftici când ştii că dai ce e mai bun din tine şi, la o fază banală, fluieră şi pentru noi nu fluieră, te oftici.