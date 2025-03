Decizia luată de patronul miliardar al lui Lyon, înaintea returului cu FCSB din Europa League - Antena Sport

OGC Nice e a treia în clasament, cu 46 de puncte, iar Olympique Lyon are 42 de puncte, care o plasează pe locul 6 în Ligue 1.

Anunţul lui Gigi Becali, înainte de returul cu Lyon

Gigi Becali a anunţat că va introduce în teren o echipă improvizată cu Olympique Lyon. Becali a spus că îl interesează doar ca echipa lui să nu fie umilită, adică să piardă la o diferenţă mai mare de 3 goluri.

„Cu Lyon joacă Toma, joacă Musi, joacă Baeten, joacă Malcom Edjouma, Dawa, Ştefănescu. Chiricheş, dacă e suspendat cu Rapid, o să joace.

(n.r: Nu vă e frică de o înfrângere usturătoare?) Ei nu sunt jucători? Ei de ce iau salarii? Baeten are vreo 20.000 salariu, el ia banii degeaba? Ei sunt jucători la FCSB și trebuie să joace fotbal.

(n.r. Crețu rămâne?) Păi normal că rămâne! I-am mărit salariul! După, am vorbit și cu Șut, a zis că are 15.000, gata, de mâine 20.000! Și Cisotti are 15.000, facem 20.000, gata, să se facă dreptate!”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.