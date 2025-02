Doi jucători ai FCSB-ului, incluşi în echipa etapei din Europa League! Notele uriaşe primite de fotbaliştii lui Gigi Becali - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului sărbătoresc calificarea în optimile Europa League / Profimedia Images Doi jucători ai FCSB-ului, Juri Cisotti şi David Miculescu, au fost incluşi în echipa etapei din Europa League. Primul a deschis scorul în minutul 30 al meciului FCSB – PAOK 2-0, din pasa celui de al doilea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ulterior, în minutul 82, David Miculescu şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, cu un şut din voleu. Juri Cisotti şi David Miculescu, în echipa etapei din Europa League Pentru prestaţia lui din meciul FCSB – PAOK 2-0, Juri Cisotti a fost notat cu 8.11, în timp ce colegul lui, David Miculescu, a primit 8.18. Cisotti şi Miculescu se află într-o companie selectă în echipa etapei din Europa League, alături de Dybala, care a primit nota 8.53 şi de Victor Osimhen, care a primit 8.18. 🇪🇺 Europa League Team of the Week #UEL pic.twitter.com/Tq4WKbm2PZ

Gigi Becali l-a lăudat şi el pe Cisotti

Gigi Becali l-a lăudat şi el pe Juri Cisotti după ce echipa pe care o patronează a reuşit calificarea în optimile Europa League. Imediat după meci, Becali se arăta impresionat de Vlad Chiricheş şi Florin Tănase, despre care a spus că au făcut „artă”. Pentru FCSB urmează, în optimile competiţiei, un duel cu Olympique Lyon. Echipa franceză, care este antrenată de fostul tehnician al lui AC Milan, Paulo Fonseca, se află pe locul 6 în Ligue 1.

„Chiricheş e și mai expert acum. M-a luminat Dumnezeu să îl bag în centru. E nevoie acolo de o fentă. Cisotti nu are nevoie să ajungă mare, că e deja foarte mare. Aseară l-a înlocuit chiar mai bine pe Olaru. Nu greşeşte nimic. Olaru mai pierde câte o minge. Intră în dueluri.

La strung şlefuieşti bine. Am luat mulţi jucători. Pe Ştefănescu am dat 1.3 milioane de euro, aţi văzut că joacă? Nu! La revedere. Băluţă, aţi văzut că joacă? Baeten la fel. În vară, iau 5-6 jucători şi cu 2 vreau să rămân. Le fac contract pe nu an plus 3. Nu reuşeşti, ai plecat”, a spus Gigi Becali, la palat.