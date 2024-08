FCSB - LASK Linz LIVE TEXT (21:30). Campioana României luptă pentru calificarea în grupa Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB - LASK Linz LIVE TEXT (21:30) Jucătorii FCSB-ului, înaintea meciului tur cu LASK Linz / Profimedia Meciul FCSB – LASK Linz va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Campioana României joacă pentru un loc în grupa principală Europa League. Pentru acest lucru trebuie să treacă de LASK Linz. În urmă cu o săptămână, în Austria, FCSB a remizat pe terenul celor de la LASK, scor 1-1. Taoui a deschis scorul pentru gazde, în timp ce David Miculescu a restabilit scorul chiar înainte de pauză. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi meciul FCSB – LASK Linz în AntenaPLAY pe canalul România TV*, joi, de la ora 21:30. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului). FCSB – LASK Linz LIVE TEXT (21:30). Campioana României luptă pentru calificarea în grupa Europa League. Echipele probabile FCSB nu traversează însă cea mai bună perioadă. Campioana din sezonul trecut se află pe penultimul loc în Liga 1 şi are o serie negativă, de patru meciuri fără victorie, în toate competiţiile. După turul din Austria, FSCB a pierdut meciul de la Sibiu cu FC Hermannstadt, scor 0-2. Nici adversara echipei lui Elias Charalambous nu stă mai bine. La fel ca FCSB, LASK Linz are patru meciuri fără victorie. De altfel, singurul egal a fost cel din meciul cu FCSB. În ultima etapă de campionat, LASK a pierdut pe terenul celor de la Austria Viena. FCSB a început această campanie europeană în urmă cu aproape o lună şi jumătate, cu Virtus, în primul tur preliminar Champions League. A urmat apoi dubla cu Maccabi Tel Aviv, câştigată de formaţia roş-albastră. În turul 3 preliminar UCL, campioana României a fost eliminată de Sparta Praga şi a ajuns în play-off-ul Europa League. Pentru LASK Linz, dubla cu FCSB este prima din acest sezon european. Reclamă

Returul cu LASK Linz are şi o miză uriaşă din punct de vedere financiar. După ce a încasat deja 1,05 milioane de euro din tururile preliminare UEFA Champions League. Calificarea în grupa principală Europa League va aduce alte 4,3 milioane de euro campioanei din România.

Echipe probabile în FCSB – LASK Linz:

FCSB: Târnovanu – Creţu, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Şut, Olaru – Ştefănescu, Miculescu, Tănase.LASK Linz: Siebenhandl – Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello – Horvath, Berisha, Zulj – Usor, Ljubicic, Taoui

„E aglomeraţie mare” Vestea pe care le-a dat-o Mihai Stoica fanilor FCSB-ului înainte de returul roş-albaştrilor cu LASK Linz

Vestea pe care le-a dat-o Mihai Stoica fanilor FCSB-ului înainte de returul roş-albaştrilor cu LASK Linz este una îmbucurătoare. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB a precizat că roş-albaştrii au toţi jucătorii valizi pentru returul cu LASK Linz. Doar Dawa va lipsi, el fiind suspendat.

„Crețu are o ușoară lovitură la coapsă, dar nu are probleme și va juca joi. Am avut toți jucătorii, s-au antrenat normal și Musi, și Baeten, și Luis Phelipe. E aglomerație mare la antrenamente.

Avem și un tânăr jucător al cărui nume nu-l pronunț. Sper să fie cel mai tânăr debutant din istoria noastră. E un copil care… așteptăm să facă 16 ani ca să debuteze. N-are nicio legătură situația pe care o avem în campionat și care este una alarmantă cu ceea ce se întâmplă în cupele europene. Până acum, în cupele europene am fost foarte bine, puteam să fim chiar extraordinar”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

