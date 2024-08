Gigi Becali a luat decizia în privinţa lui Vlad Chiricheş! Ce a pregătit patronul FCSB pentru meciul cu LASK Linz - Antena Sport

Gigi Becali a luat decizia în privinţa lui Vlad Chiricheş! Ce a pregătit patronul FCSB pentru meciul cu LASK Linz Vlad Chiricheş, în timpul unui meci / Profimedia Gigi Becali a luat decizia în privinţa lui Vlad Chiricheş. Patronul celor de la FCSB a fost dezamăgit de prestaţiile fostului fundaş al echipei naţionale din acest debut de sezon, iar acesta a devenit rezervă de lux pe banca echipei antrenate de Elias Charalambous. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi meciul FCSB – LASK Linz în AntenaPLAY pe canalul România TV*, joi, de la ora 21:30. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului). Gigi Becali a luat decizia în privinţa lui Vlad Chiricheş! Ce a pregătit patronul FCSB pentru meciul cu LASK Linz Cum Joyskim Dawa este suspendat, formaţia roş-albastră caută cea mai bună variantă pentru centrul apărării. Potrivit celor de la fanatik.ro, Gigi Becali a luat deja o decizie în acest sens, iar alături de Siyabonga Ngezana va juca Mihai Lixandru. FCSB nu a avut foarte multe variante. Dacă Vlad Chiricheş a fost criticat, din nou, de patron, după înfrângerea de pe terenul celor de la FC Hermannstadt, Denis Haruţ a fost scos de pe lista UEFA. Astfel, Mihai Lixandru, jucător care este mijlocaş central de meserie, va face pereche cu Siyabonga Ngezana în centrul apărării campioanei României. O altă variantă a lui Gigi Becali ar fi fost David Kiki, dar patronul FCSB ar fi renunţat la această ideea la sugestia lui Mihai Stoica. Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB este de părere că fundaşul stânga nu este încă pregătit pentru a juca în centrul apărării. Reclamă

Reclamă

„E aglomeraţie mare” Vestea pe care le-a dat-o Mihai Stoica fanilor FCSB-ului înainte de returul roş-albaştrilor cu LASK Linz

Vestea pe care le-a dat-o Mihai Stoica fanilor FCSB-ului înainte de returul roş-albaştrilor cu LASK Linz este una îmbucurătoare. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB a precizat că roş-albaştrii au toţi jucătorii valizi pentru returul cu LASK Linz. Doar Dawa va lipsi, el fiind suspendat.

„Crețu are o ușoară lovitură la coapsă, dar nu are probleme și va juca joi. Am avut toți jucătorii, s-au antrenat normal și Musi, și Baeten, și Luis Phelipe. E aglomerație mare la antrenamente.

Avem și un tânăr jucător al cărui nume nu-l pronunț. Sper să fie cel mai tânăr debutant din istoria noastră. E un copil care… așteptăm să facă 16 ani ca să debuteze.

Reclamă

N-are nicio legătură situația pe care o avem în campionat și care este una alarmantă cu ceea ce se întâmplă în cupele europene. Până acum, în cupele europene am fost foarte bine, puteam să fim chiar extraordinar”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Reclamă