Rio Ferdinand a reacționat după miracolul reușit de Manchester United în Europa League: "Nu am mai văzut!" - Antena Sport

După ce a condus cu 4-2 în prelungiri, cu zece oameni contra unsprezece, Olympique Lyon a fost eliminată joi seară de Manchester United (5-4) pe Old Trafford, în Europa League. Un motiv în plus pentru Rio Ferdinand să creadă în miracole, relatează RMC Sport.

Rio Ferdinand a avut parte de seri europene, dar această confruntare Manchester United şi Lyon va rămâne în istorie. Condusă iniţial cu 2-0 pe Old Trafford, Lyon a reuşit să preia conducerea în zece oameni contra unsprezece, pentru a obţine un avantaj de două goluri (4-2) în minutul 109. Dar Diavolii Roşii au reuşit să se impună (5-4), cu un ultim gol semnat de Harry Maguire (120+1).

Cum a reacționat Rio Ferdinand după miracolul reușit de Manchester United în Europa League

„Nu am mai văzut aşa ceva ca spectator”, a declarat Rio Ferdinand pentru TNT Sports, unde lucrează în calitate de consultant. „Am văzut atât de mulţi fani plecând la 4-2. Am spus că va fi nevoie de mai mult decât un miracol pentru a ieşi din asta şi acum cred. A fost şocant”, notează news.ro.

Prezent pe platou alături de fostul său coechipier, Paul Scholes a avut şi el dificultăţi în a descrie ceea ce tocmai văzuse. „Am văzut câteva lucruri excepţionale întâmplându-se la acest club”, a spus el. „Mă gândesc la golul lui Ole Gunnar Solskjaer împotriva lui Liverpool. Mi-a amintit un pic de asta. Ştiu că a fost doar 2-1 şi acum este 5-4!”

În semifinale, Manchester United se va duela cu Athletic Bilbao. Ambele meciuri din dubla manșă vor putea fi urmărite în format LIVE SCORE, pe AS.ro.