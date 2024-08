Florin Tănase a făcut praf arbitrajul, după LASK Linz - FCSB 1-1: "Nu ai cum să nu te enervezi!" - Antena Sport

Florin Tănase a transmis un mesaj categoric despre arbitraj, după ce FCSB a remizat cu LASK Linz, scor 1-1. Atacantul s-a plâns de deciziile luate de central, în duelul cu austriecii.

FCSB a plecat neînvinsă din Austria, după duelul tur cu LASK Linz. Campioana a egalat prin David Miculescu, după ce austriecii au reuşit să deschidă scorul prin Taoui.

Florin Tănase, mesaj categoric despre arbitraj după LASK Linz – FCSB 1-1

Florin Tănase a tras concluziile, după ce FCSB a remizat cu LASK Linz. Atacantul a transmis că roş-albaştrii puteau să marcheze mai multe goluri, în special în repriza secundă.

Tănase a mai subliniat şi faptul că centralul partidei a luat anumite decizii în favoarea jucătorilor de la LASK Linz.

„M-am simţit bine, uşor-uşor prind minute, e ce am nevoie. Lixandru mi-a dat banderola, nu am fost anunţat. Am mai fost căpitan la FCSB, e un sentiment plăcut.