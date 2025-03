Gigi Becali a anunţat transferuri după FCSB - Lyon 1-3: "Lăsaţi-ne să ne pregătim de Liga Campionilor". Pe ce posturi aduce întăriri - Antena Sport

„Sunt fericit pentru această reuşită, deşi e păcat. Am făcut un joc foarte bun, am avut ocazii imense. Au avut un portar în formă mare. Au profitat şi din păcate am pierdut. Un egal ar fi fost mai bun, puteam să egalăm şi la 2-1. Din păcate acesta e fotbalul.

Am intrat foarte hotărât, mă simţeam dator faţă de mine. Mă bucur că am înscris în Europa League, dar se putea mai mult de la meciul acesta. E frustrant. Ştiam că întâlnim un colos, dar uite că nu joacă numele. În retur trebuie să dăm tot ce avem mai bun. De ce nu să ne gândim la o minune?”, a declarat Alex Băluţă, la digisport.ro.