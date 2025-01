"Gigi, Gigi!" Nebunie la Arena Naţională, după apariţia lui Gigi Becali. Gestul cu care milionarul a declanşat uralele fanilor - Antena Sport

Mihai Lixandru ratează meciul cu Manchester United, dar are un mare vis

Mihai Lixandru ratează meciul FCSB-ului cu Manchester United, dar vrea să joace în finala Europa League. Mijlocaşul campioanei speră ca roş-albaştrii să producă surpriza şi să aibă un parcurs istoric în competiţia europeană, în acest sezon.

Lixandru a subliniat că i-a fost extrem de dificil să privească de pe margine duelurile echipei sale, din Europa League. Acesta şi-a încurajat colegii, înaintea partidei cu Manchester United, şi speră să-i facă o bucurie şi să-l „ajute” să evolueze în finala competiţiei.

„Îmi doream să trăiesc şi eu momentele frumoase din Europa League. Din păcate, mai mult am lipsit, decât am jucat, am reuşit să joc doar în două meciuri. Poate cine ştie, prind semifinala, finala, să mă ajute băieţii.

Echipa noastră a demonstrat că noi, românii, putem scoate capul în Europa şi că avem valoarea necesară. Sper ca drumul nostru să fie cât mai lung, încerc să mă bucur şi să-i susţin din tribune, deocamdată. Sper să fie sănătoşi, e cel mai important.

Orice meci se poate câştiga, sunt sume, valori, dar orice meci se poate câştiga. Băieţii sunt sigur pe ei, sper să facă istorie şi să trăiască un meci de neuitat. Cel mai greu lucru din accidentare nu au fost orele de recuperare, operaţia sau durerile…numai gândul că am pierdut şansa de a juca în Europa League, asta m-a durut cel mai mult. Singurul lucru pe care pot să-l fac e să visez că vom ajunge din nou în Europa League sau, Doamne ajută, în Champions League”, a declarat Mihai Lixandru.