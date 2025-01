"Sper să joc finala Europa League!" Mihai Lixandru ratează meciul cu Manchester United, dar speră să fie ajutat să-şi îndeplinească marele vis - Antena Sport

Mihai Lixandru ratează meciul FCSB-ului cu Manchester United, dar vrea să joace în finala Europa League. Mijlocaşul campioanei speră ca roş-albaştrii să producă surpriza şi să aibă un parcurs istoric în competiţia europeană, în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Lixandru s-a accidentat în meciul cu PAOK, din a doua etapă a grupei de Europa League. Mijlocaşul a avut nevoie şi de operaţie şi e gata să revină pe teren în mai puţin de două luni.

Mihai Lixandru ratează meciul FCSB – Manchester United, dar speră să fie ajutat să-şi îndeplinească marele vis

Mihai Lixandru a subliniat că i-a fost extrem de dificil să privească de pe margine duelurile echipei sale, din Europa League. Acesta şi-a încurajat colegii, înaintea partidei cu Manchester United, şi speră să-i facă o bucurie şi să-l „ajute” să evolueze în finala competiţiei.

Lixandru a mai transmis că orice meci poate fi câştigat, iar FCSB poate produce surpriza şi o poate învinge pe Manchester United, victorie ce i-ar duce pe campioni direct în optimile Europa League.

„Îmi doream să trăiesc şi eu momentele frumoase din Europa League. Din păcate, mai mult am lipsit, decât am jucat, am reuşit să joc doar în două meciuri. Poate cine ştie, prind semifinala, finala, să mă ajute băieţii.