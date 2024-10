Matei Lucescu, înainte de PAOK Salonic - FCSB: "O să ţin cu PAOK în seara asta!" - Antena Sport

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, a spus înainte de PAOK Salonic – FCSB că va ţine cu echipa tatălui său. Matei îi va face galerie tatălui său chiar de pe stadion.

Matei Lucescu nu a apucat să vorbească cu tatăl său înainte de meci. Au făcut doar un schimb de mesaje. Matei Lucescu va fi suporterul celor de la PAOK în partida cu FCSB.

Matei Lucescu, înainte de PAOK Salonic – FCSB

„Sunt emoţii mari pentru mine cel puţin, am emoţii înainte de meci ca înainte de orice meci. (n.r. – Mai are rost sa te intreb cu cine ţii in seara asta?) Cu siguranţă o să ţin cu PAOK în aceasta seară. Ne-am scris prin mesaje dar înainte de meci e concentrat pe ce are de făcut, deci n-am apucat să vorbim, dar cu siguranţă o să ne vedem diseară după meci. Suntem împreună să îl susţinem şi pe tata. Îi urez succes, în primul rând. Suntem alături de ei şi le ţinem pumnii pentru meciul din această seară„, a spus Matei Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, pentru meciul cu PAOK

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, pentru meciul cu PAOK, a fost dezvăluită în ziua meciului. Patronul campioanei a decis să lase pe bancă un jucător care a fost titular în ultimele două meciuri.

Gigi Becali s-a decis în privința echipei de start și îl va lăsa pe banca de rezerve pe Vlad Chiricheș, notează fanatik.ro. Experimentatul fundaș al campioanei va fi înlocuit în primul 11 de Mihai Popescu, cel care a lipsit de la duelul cu Sepsi, din campionat, din cauza suspendării primite în urma meciului cu Petrolul.