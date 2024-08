"Nu avem timp de petreceri" Darius Olaru, avertisment pentru colegii lui după ce i-a dus în grupa Europa League: "Nu stăm bine" - Antena Sport

Darius Olaru a transmis un avertisment pentru colegii lui după ce i-a dus în grupa Europa League. Căpitanul FCSB-ului a marcat un gol splendid în prelungirile returului cu LASK Linz.

FCSB – LASK Linz s-a terminat 1-0, după ce în turul de la Linz rezultatul a fost 1-1.

„Nu avem timp de petreceri” Darius Olaru, avertisment pentru colegii lui după ce i-a dus în grupa Europa League: „Nu stăm bine”

Imediat după meci, Darius Olaru a transmis că el şi colegii lui nu au timp de petreceri. FCSB o va întâlni duminică, de la ora 21:30, pe UTA. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„Ne bucurăm că am reușit să marcăm pe final și am reușit să ne calificăm. Trebuie să fim pregătiți, am muncit pentru asta nu doar două luni. De asta am câștigat campionatul, pentru calificări de acest gen și ne bucurăm că am ajuns aici.

Nu știu dacă avem timp de petreceri, în trei zile ne așteaptă un meci dificil în campionat, unde nu stăm prea bine”, a declarat Darius Olaru imediat după meci, pentru romaniatv.net.