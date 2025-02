Răzvan Lucescu, declaraţie impresionantă despre FCSB, înainte de duelul cu PAOK, din play-off-ul Europa League - Antena Sport

Răzvan Lucescu a vorbit despre meciul dintre PAOK şi FCSB, din play-off-ul pentru optimile Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro.

Răzvan Lucescu a oferit o declaraţie spectaculoasă legată de istoria campioanei României: „Au tricoul mai greu decât al nostru în Europa”. Răzvan a făcut referire şi la duelul din 2006 cu Rapid, atunci când Steaua a ajuns în semifinalele Cupei UEFA, după 1-1 şi 0-0.

Răzvan Lucescu, declaraţie spectaculoasă despre FCSB

„E un meci diferit de cele cu AEK, am un sentiment diferit. Meciurile de aici au un orgoliu mare, sunt ca nişte războaie locale. Pentru mine, e un meci împotriva unei echipe din România, e presiunea asta, lucrurile pe care le aud din România. Dar pentru echipa mea, e o dublă europeană din care vrem să mergem mai departe. Ar fi un cadou pentru sufletul meu. A trecut mult timp de atunci, e doar o amintire. Chiar dacă am pierdut calificarea, a fost prima oară când Rapid a ajuns acolo. Am pierdut nemeritat, dar am fost eliminaţi cu capul sus.

În general, FCSB e o echipă fizică cu mulţi jucători tehnici. Olaru este o absenţă importantă pentru FCSB, dar nu putem vorbi despre un singur absent. Şi noi am avut multe absenţe de lungă durată. Nu este despre un singur jucător, ci despre echipă şi despre cum vor arăta cele două echipe din punct de vedere fizic şi mental. Ultima impresie legată de meciul trecut e diferită, eu văd ocaziile mari pe care le-am avut, lupta pe care am depus-o. Poate că pentru noi a fost mai bine că am picat cu FCSB, dar nu ne putem gândi aşa. Asta e frumuseţea acestei competiţii. E un meci echilibrat, puternic. Ambele echipe îşi doresc calificarea. E o echipă cu istorie în Europa şi una care acum scoate capul. E de 10 ori mai greu să joci în deplasare la Aris sau Olympiakos decât va fi în returul de la Bucuresti.

Cu tot respectul pentru adversari, au tricoul mai greu decât al nostru în Europa. Steaua a câştigat Cupa Campionilor şi are mai multe perfomanţe din Europa. Dar rezultatul din Europa a fost unul nemeritat. Au fost multe ocazii în acea înfrângere a noastră. Am ratat şi cred că am făcut lucruri greşite. Am venit atunci după două meciuri grele, cu Galatasaray şi Aris. Steaua a reuşit să dea câteva pase în prima repriză. După ce au rămas în 10, era mai greu să mai conteze în atac. Au spus de mai multe ori că vor câştiga aici pentru că au făcut-o data trecută.