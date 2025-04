Jucătorul lui Manchester United a răbufnit şi i-a certat pe fanii care au plecat de pe stadion la 2-4 cu Lyon - Antena Sport

Accidentat, fotbalistul care a ajuns vara trecută pe Old Trafford nu a jucat în returul cu Lyon, dar a urmărit meciul din tribune. La finalul nebuniei dintre United şi Lyon, el a postat pe contul său de Instagram un clip cu atmosfera de pe Old Trafford, după ce Harry Maguire a marcat golul victoriei.

Manchester United s-a calificat în semifinalele Europa League după un retur cu Lyon de povestit nepoţilor. Diavolii au câştigat partida de pe Old Trafford cu 5-4, după 120 de minute de joc. Partida a intrat în prelungiri la scorul de 2-2, iar francezii au reuşit să înscrie alte două goluri, cu un om în minus.

Manchester United va juca în semifinalele Europa League împotriva celor de la Athletic Bilbao. Partida tur va avea loc pe San Mames, pe 1 mai, stadionul care va găzdui şi finala de pe 21 mai.

Decizia luată de Ruben Amorim, după Manchester United – Lyon 5-4

Amorim a anunţat ce decizie a luat după meciul nebun de pe Old Trafford. Aflată pe locul 14 în Premier League, United va folosi mai mulţi juniori pentru ultimele etape rămase de disputat, pentru a da totul în dubla cu Bilbao din Europa League.

„Am văzut documentarul din 1999 pentru a fi inspiraţi în această seară. A fost o seară extraordinară. Echipa era obosită şi apoi am ajuns la 2-4 şi te gândeşti că e totul gata. Dar aici nu e niciodată gata. Am simţit că aici totul e posibil. După penalty-ul de 3-4 al lui Bruno, am simţit că putem întoarce.