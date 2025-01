"Ştiam că acolo se taie capul la miei!" Marius Lăcătuş, declaraţia serii după ce l-a auzit pe Gigi Becali vorbind despre "vrăjile" azerilor - Antena Sport

Gigi Becali şi Marius Lăcătuş / Colaj Hepta Marius Lăcătuş a oferit declaraţia serii după meciul Qarabag – FCSB, scor 2-3, din grupa principală a Europa League. Legenda Stelei s-a amuzat copios când l-a auzit pe Gigi Becali analizând meciul din Azerbaidjan. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Au venit cu cine ştie ce găini tăiate, au făcut vrăji!”, a afirmat patronul FCSB-ului, care nu şi-a explicat cum a reuşit echipa lui să obţină victoria după ce a fost dominată. Marius Lăcătuş, declaraţia serii după ce l-a auzit pe Gigi Becali Marius Lăcătuş nu s-a putut abţine şi a avut o reacţie savuroasă. „Eu ştiam că pe acolo se taie capul la miei sau la oi. Un joc nu prea reuşit din partea FCSB-ului, nu mă aştepta. Din contră, cred că presiunea a fost un pic mai mare decât în prima repriză. FCSB cred că nu va mai arăta la fel în jocul cu Manchester„, a declarat Marius Lăcătuş la digisport.ro. FCSB a revenit de la 0-1 şi 1-2 pentru a obţine o victorie memorabilă. Campioana României a câştigat datorită reuşitei lui DMiculescu şi a „dublei” căpitanului Adrian Şut. Reclamă

„Aici numai Dumnezeu a fost, cum să-i baţi când a fost mingea numai la ei? Ei au făcut magie, au venit cu cine ştie ce găini tăiate. Dumnezeu a zis: vă arăt eu cine e mai puternic! Au tăiat găini aici pe teren.

Aici au fost vrăji, au fost magii, nu există aşa ceva. Pe cuvânt că nu glumesc! Eu aşa cred. Nu ştiu ăia de la Manchester United să facă de astea. Azerii ştiu să facă de astea. La meciul ăsta nu am ce comenta. Ce să comentez? Dacă am avut 3 cornere şi 3 goluri. Mingea numai la ei… ne-am apărat încontinuu. Nu poţi să te lauzi cu meciul ăsta, poţi doar să te lauzi cu rezultatul. Eu nu am văzut niciodată echipa noastră dominată în halul ăsta. Ei au tăiat capete de găină, că nu puteau să ne domine aşa„, a spus Gigi Becali pentru sursa citată anterior.

Qarabag – FCSB 2-3

Meciul de la Baku a început cum nu se poate mai prost pentru FCSB, după ce Leandro Andrade a deschis scorul încă din primul minut, după o greşeală a lui Ngezana. Bucureştenii au avut o primă ocazie în minutul 6, prin Bîrligea, iar după numai două minute Adrian Şut a egalat cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Florin Tănase.

