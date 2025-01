"Au venit cu cine ştie ce găini tăiate!" Gigi Becali, explicaţie halucinantă pentru victoria cu Qarabag: "Au fost vrăji!" - Antena Sport

Gigi Becali, explicaţie halucinantă pentru victoria cu Qarabag / Profimediaimages Gigi Becali a găsit o explicaţie halucinantă pentru victoria cu Qarabag. FCSB s-a impus cu 3-2 şi a făcut un pas important pentru lupta pentru primele 8 locuri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Deşi a câştigat partida cu Qarabag, Gigi Becali nu a fost mulţumit de jocul prestat. Becali spune că echipa sa a avut noroc şi a invocat Divinitatea. Gigi Becali, explicaţie halucinantă pentru victoria cu Qarabag „Aici numai Dumnezeu a fost, cum să-i baţi când a fost mingea numai la ei? Ei au făcut magie, au venit cu cine ştie ce găini tăiate. Dumnezeu a zis: vă arăt eu cine e mai puternic! Au tăiat găini aici pe teren. Aici au fost vrăji, au fost magii, nu există aşa ceva. Pe cuvânt că nu glumesc! Eu aşa cred. Nu ştiu ăia de la Manchester United să facă de astea. Azerii ştiu să facă de astea. La meciul ăsta nu am ce comenta. Ce să comentez? Dacă am avut 3 cornere şi 3 goluri. Mingea numai la ei… ne-am apărat încontinuu. Nu poţi să te lauzi cu meciul ăsta, poţi doar să te lauzi cu rezultatul. Eu nu am văzut niciodată echipa noastră dominată în halul ăsta. Ei au tăiat capete de găină cu nu puteau să ne domine aşa„, a spus Gigi Becali la digisport.ro. Gigi Becali, critici după victoria cu Qarabag Gigi Becali nu a fost mulţumit de jocul echipei, deşi campioana României s-a impus cu 3-2 şi a făcut un pas uriaş pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League. Lui Gigi Becali nu i-a plăcut faptul că echipa a fost dominată şi că nu poate să se laude cu meciul acesta decât în privinţa rezultatului. Reclamă

Reclamă

„Mai cu bucurie, dar aşa ceva… dominaţi cum am fost nu am văzut în viaţa mea! Niciodată nu am fost dominaţi. Am fost distruşi, nu mai ştiam. Trei cornere, trei goluri… nu e mâna lui Dumnezeu aici? E de apreciat lupta, războiul!

Greşeli în apărare. Noi avem 14 puncte, la egalitate cu locul 3. Îţi dai seama locul 3 din 36? Am ajuns puternici tare! Nu este aşa?. Bîrligea a alergat mult, a făcut lucruri extraordinare chiar dacă nu a marcat.

La meciul ăsta nu am ce comenta. Ce să comentez? Dacă am avut 3 cornere şi 3 goluri. Mingea numai la ei… ne-am apărat încontinuu. Nu poţi să te lauzi cu meciul ăsta, poţi doar să te lauzi cu rezultatul. Eu nu am văzut niciodată echipa noastră dominată în halul ăsta„, a spus Gigi Becali.